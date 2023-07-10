「能做任何事！」竹北哥路邊求救命錢　好心人私訊...內情曝光

▲男子坐路邊舉牌，求借救命錢。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日在竹北遠百附近的街道上，看見有位年輕男舉看板「求救命錢」，除了留下聯繫方式，還強調能做任何事。這一幕引起熱烈討論，不少熱心網友真的私訊或致電該男，同時也曝光內情。

網友在「新竹爆料公社」PO出照片，透露昨在竹北遠百的入口，看到一名戴著白色頭盔、口罩的藍衣男子，舉著看板求借一筆救命錢，不禁感慨「這個人應該有苦難言。」

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從畫面中可見，該男除了請求借錢外，還強調會按月還款，甚至能為借錢的好心人「做任何事」；同時，他也留下手機號碼及LINE帳號。

▲有好心人私訊該男。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

對此，就有路過民眾發現後，真的加LINE詢問緣由，但也無奈透露「他要借的金額太大筆了（台幣60萬元），原因我也覺得不是太十萬火急，我跟先生討論過後先婉轉拒絕了。」

該位民眾進一步提到，男子之所以借錢，是要阻止信用破產的問題，「我原本以為是信用卡卡費或銀行借貸費用，但其他網友說是跟地下錢莊借錢，60萬太多了，我沒辦法幫到忙。」

對此，網友們紛紛回應，「希望有能之人能夠幫幫忙，但願他本人也能說到做到，才不辜負了他人的善心。願好人一切平安順心」、「警察沒去關心一下或縣府社會局的？」「真的是已經無路可走了才會這樣」、「請問那邊還有位子嗎」、「借錢不是問題，問題是沒錢」。