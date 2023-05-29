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被車擋住！客運開走「要再等1小時」讓阿婆慌了　結局神轉

▲▼國光客運,國道客運,轉運站。（圖／國光客運）

▲示意圖，與本文無關。（圖／國光客運）

記者周亭瑋／綜合報導

馬偕急診外科主任白永嘉今下班等車時，撞見一位阿嬤被路邊車輛擋住，而客運司機也沒看到拚命招手的她，眼看下一班要再等1小時，他靈機一動和別台客運司機通力合作，最後讓老婆婆順利搭上那班車。

醫師白永嘉今早在粉專「急診醫師的眼睛」提到，剛剛從新竹下班準備回台北，在醫院對面等車的時候，一台下貨的大卡車停在便利超商門口，「偶爾遇到這種情況，我們都會抓一個角度看後方，在豪泰、國光或新竹客運快來的時候，會很精準地揮手，讓司機可以看到並靠邊停下。」

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白永嘉表示，到台北的車很多，若錯過了也還好，但往台中、林口都是久久才一班，「當時我遠遠看到往林口的國光客運，所以很冷靜地沒有招手，車子也就沒停直接開走，怎料開走的同時，一旁阿嬤不斷揮手，但也來不及了，司機大哥一定沒看到。」

▲他和司機合作，讓阿婆順利搭上客運。（圖／翻攝自臉書／急診醫師的眼睛）

▲他和司機合作，讓阿婆順利搭上客運。（圖／翻攝自臉書／急診醫師的眼睛）

當他上前關心時，阿嬤慌張透露，自己要到林口，因為前面卡車擋住視線，才沒能提前招手，如今客運開走，下一班要再等1小時。

眼看老婆婆超無助，往台北方向的豪泰客運也將駛近，他連忙拉著阿嬤上車，解釋道「我們到前面清大站攔車試試看，因為客運在清大站都會停一下。」上車後，他也不忘向司機表示，「老奶奶的車子錯過了，麻煩讓她清大下車，趕那班林口的國光，謝謝。」

後來抵達清大站，司機大哥更暖心地對婆婆說，「我幫妳擋住（那台車），妳小心...下車慢慢來。」

▲▼公車族,學生,公車（示意圖／ETtoday資料照）

▲搭公車偶爾也會碰到類似情況。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，白永嘉不禁笑說，「看著老太太平安上了林口的車，我真的超級開心！雖然這只是一件小事，但再等1小時真的很辛苦，我和司機大哥兩個男人超帥，相信老太太此刻心頭也一定暖呼呼的。」

而網友們看完紛紛大讚，「白醫師是個溫暖的太陽」、「好貼心…老太太一定心裡暖到不行」、「老太太：神啊！謝謝您今天派來兩個帥氣的天使」、「超帥超有智慧」、「美事一樁，福報增慧」。

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