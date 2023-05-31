老友欠6500沒還　男酒瓶重擊頭打死他！這些關鍵讓法官判無罪

▲邱男因追討不回6500元，拿酒瓶打死范姓友人，法院一審判決無罪原因曝光。（示意圖／123RF）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名邱姓男子在喝酒後，因為向范姓友人催討借出的6500元不成，竟發狠以拳頭猛揍、持酒瓶毆打范男，活活將人打死，事後邱男涉傷害致死遭到起訴；但案件審理過程，當時在場共同飲酒的數名友人，對過程情節卻各有各的說法，甚至同一人每次訊問的證詞都能反反覆覆，現場跡證又難以判定，新竹地院一審因證據不足宣判邱男無罪。

判決指出，邱男於2022年6月17日因與女友吵架而離開住處，並到柯姓友人家借住，遇到也在這裡借住的范姓被害人，他趁機向范催討先前借給他的6500元。

同月19日午夜，一行友人在柯家共同飲酒，酒過三巡後，邱男因不滿范男遲遲不還錢，竟失控朝他頭部揮拳、拿酒瓶毆打，范踉蹌躲進浴室、邱還窮追不捨持續出手攻擊，一名徐姓友人目睹，邱男還一度拿酒瓶敲擊對方頭部，想要嚇阻徐男張揚或報警。

直到上午，鄰居到柯家卻發現范男全裸躺地毫無反應，報案將范男送醫救治，但經過12天的搶救，范因顱內多處出血、水腫，腦損傷而傷重不治，警方循線將涉有重嫌的邱男帶回偵辦。

邱男對於打死人堅詞否認，表示他案發前1個月右肩膀才開刀，無法拿重物，手高舉的話就會痛，不可能拿酒瓶攻擊范男，范男自己酒後摔了2次酒瓶，而他離開時范男身上還沒有傷。

但是，檢方將當天相關的友人全叫來調查，發現他們的證詞大多時序紛亂、前後矛盾，對於過程細節也變來變去，一下子說親耳聽見多次玻璃破碎聲，得知范遭邱毆打、一下子改口沒聽到玻璃聲，對於2人之間的債務情況也說得模糊；唯一都只強調是邱男下的手。而採檢現場跡證，發現與范姓被害人有近距離接觸者，並非只有邱男一人。

法官認為，綜合這些證據，無法斷定造成范男死亡結果的傷勢是邱男所為，無法證明涉有傷害致死犯行，因證據不足宣判邱男無罪。全案仍可上訴。