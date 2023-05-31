　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老友欠6500沒還　男酒瓶重擊頭打死他！這些關鍵讓法官判無罪

▲▼示意圖,社會,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤（圖／123RF）

▲邱男因追討不回6500元，拿酒瓶打死范姓友人，法院一審判決無罪原因曝光。（示意圖／123RF）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名邱姓男子在喝酒後，因為向范姓友人催討借出的6500元不成，竟發狠以拳頭猛揍、持酒瓶毆打范男，活活將人打死，事後邱男涉傷害致死遭到起訴；但案件審理過程，當時在場共同飲酒的數名友人，對過程情節卻各有各的說法，甚至同一人每次訊問的證詞都能反反覆覆，現場跡證又難以判定，新竹地院一審因證據不足宣判邱男無罪。

判決指出，邱男於2022年6月17日因與女友吵架而離開住處，並到柯姓友人家借住，遇到也在這裡借住的范姓被害人，他趁機向范催討先前借給他的6500元。

同月19日午夜，一行友人在柯家共同飲酒，酒過三巡後，邱男因不滿范男遲遲不還錢，竟失控朝他頭部揮拳、拿酒瓶毆打，范踉蹌躲進浴室、邱還窮追不捨持續出手攻擊，一名徐姓友人目睹，邱男還一度拿酒瓶敲擊對方頭部，想要嚇阻徐男張揚或報警。

直到上午，鄰居到柯家卻發現范男全裸躺地毫無反應，報案將范男送醫救治，但經過12天的搶救，范因顱內多處出血、水腫，腦損傷而傷重不治，警方循線將涉有重嫌的邱男帶回偵辦。

邱男對於打死人堅詞否認，表示他案發前1個月右肩膀才開刀，無法拿重物，手高舉的話就會痛，不可能拿酒瓶攻擊范男，范男自己酒後摔了2次酒瓶，而他離開時范男身上還沒有傷。

但是，檢方將當天相關的友人全叫來調查，發現他們的證詞大多時序紛亂、前後矛盾，對於過程細節也變來變去，一下子說親耳聽見多次玻璃破碎聲，得知范遭邱毆打、一下子改口沒聽到玻璃聲，對於2人之間的債務情況也說得模糊；唯一都只強調是邱男下的手。而採檢現場跡證，發現與范姓被害人有近距離接觸者，並非只有邱男一人

法官認為，綜合這些證據，無法斷定造成范男死亡結果的傷勢是邱男所為，無法證明涉有傷害致死犯行，因證據不足宣判邱男無罪。全案仍可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
高科大爆弊案！　總務長圖利弟弟千萬遭聲押
25歲女豬仔遭「性侵、熱鐵烙膚」　園區37天生不如死
黃仁勳狂讚「這道菜」好吃又可怕！　餐廳被挖出
女私密自拍遭外流！　「身分證、護照」都被PO網
快訊／賓士撞護欄起火！　年輕男女搶救中
5億高中生靈前放iPhone 14！　高大成：Call Me
「大王具足蟲」拉麵登CNN！　外國網友嚇飆3字經

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獒犬狠咬騎士！小腿血腫　有綁繩索未戴口罩...飼主下場曝

高科大校區停車系統傳弊案　洩漏底價圖利弟弟千萬元...總務長聲押

女記者「借戴」別人安全帽　10分鐘返還來不及了！男大生已報案

快訊／竹縣120線賓士撞護欄起火！男命危女意識模糊搶救中

老友欠6500沒還　男酒瓶重擊頭打死他！這些關鍵讓法官判無罪

慘照曝！苗栗通霄荷花田美景爆收費爭議　田主火大全砍光

隨機攻擊！2國中生遭惡男酒瓶猛K頭　打到腦震盪...狂喊對不起

18年前綁架六合彩組頭！共犯「逃亡16年」下場曝　主嫌還在逃

藥頭藥腳「你丟我撿」交易毒品　警一路跟拍活逮

5億高中生案情膠著　高大成靈堂前放iPhone14 ...盼亡者Call Me

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

獒犬狠咬騎士！小腿血腫　有綁繩索未戴口罩...飼主下場曝

高科大校區停車系統傳弊案　洩漏底價圖利弟弟千萬元...總務長聲押

女記者「借戴」別人安全帽　10分鐘返還來不及了！男大生已報案

快訊／竹縣120線賓士撞護欄起火！男命危女意識模糊搶救中

老友欠6500沒還　男酒瓶重擊頭打死他！這些關鍵讓法官判無罪

慘照曝！苗栗通霄荷花田美景爆收費爭議　田主火大全砍光

隨機攻擊！2國中生遭惡男酒瓶猛K頭　打到腦震盪...狂喊對不起

18年前綁架六合彩組頭！共犯「逃亡16年」下場曝　主嫌還在逃

藥頭藥腳「你丟我撿」交易毒品　警一路跟拍活逮

5億高中生案情膠著　高大成靈堂前放iPhone14 ...盼亡者Call Me

獒犬狠咬騎士！小腿血腫　有綁繩索未戴口罩...飼主下場曝

黃弘毅度過車禍低潮生涯首升一軍　恰總期待：看看他的能耐

颱風瑪娃奔向日本　星宇、虎航明「取消航班」一次看

近6萬本好書69元起　網路書店推上半年最優惠曬書市集

幫忙對發票才知爸媽「一個月花20萬」！　他愣了：還跟我哭窮？

花蓮端節返鄉專車開放網路訂票　採實名制往返各1列

苗栗立委參選人自誇「高人一等」　冷笑話賴清德也被逗樂

郭台銘喊「山盟海誓」卻忘了　柯文哲不在意：君子之交淡如水

杜絕非法丟棄廢棄物　花蓮清運車全面安裝GPS

台鐵副局長去im.B主嫌豪宅！「公差」一說惹議　交長：政風已調查

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

社會熱門新聞

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！

改管猴遇攔檢加速落跑！遭警棍狂抽

買飲料給摸奶進警局！網紅辯露點「沒什麼」

拖板車左轉！超粗鋼構插公車　

小芸被捕畫面曝！遭警從店內帶出

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

即／吃早餐遭爆砍！新北男滿身血求救...兇嫌投案了

5億高中生「陳屍現場」關鍵疑點曝！　鑑識警官打臉高大成

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

更多熱門

相關新聞

順天、豐謙同步進軍都更　董座放眼自住需求

順天、豐謙同步進軍都更　董座放眼自住需求

今（31）日台中上市櫃建上順天（5525）、豐謙（5523）建設著開，召開股東會，其中順天建設會中承認並通過派發現金股利1.5元、股票股利0.6元，合併2.1元；豐謙建設會中承認並通過派發現金股利1.5元。而2間建商也同時將進軍北市、新竹大型都更案。

國3北上新竹路段「4車連環撞」　4人受傷

國3北上新竹路段「4車連環撞」　4人受傷

綠營竹市立委擬徵召林志潔　本人坦言：心中有過100個想法和擔心

綠營竹市立委擬徵召林志潔　本人坦言：心中有過100個想法和擔心

被控聯手性侵酒女　2男逆轉無罪

被控聯手性侵酒女　2男逆轉無罪

不爽友人老是借錢還嗆聲　他找乾哥設局當街砍殺

不爽友人老是借錢還嗆聲　他找乾哥設局當街砍殺

關鍵字：

欠錢酒瓶打死人朋友借錢新竹無罪

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面