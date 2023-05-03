紅燈剩20秒騎士突遭全身淋糞　她傻眼：對人施肥？

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名女網友抱怨，日前上午7點多家人騎車外出，行經西大路與林森路口附近，竟然在等紅燈時遭不明人士潑糞，安全帽、機車、外套、褲子全部遭殃，讓家人超級傻眼，「對著道路上的行人施肥？」文章公開之後，網友們也覺得很誇張，紛紛留言勸她報警，南門派出所所長吳候昌也留言請當事人聯繫並提供相關事證。

▲外套上有糞便的痕跡。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社，下同。）

原PO在臉書「新竹爆料公社」的文章中提到，4月27日上午7點多是上學、上班的尖峰時段，家人騎車行經西大路與林森路口附近，沒想到卻在紅燈只剩20秒的時候，突然「天降黃金」，被潑了一身的糞便，安全帽、機車、外套和褲子都遭殃。

▲原PO的家人在路口停等紅燈，沒想到卻遭「天降黃金」襲擊。

「這年頭什麼人都有。」原PO無奈表示，因為事發突然，加上已經轉為綠燈，家人沒有看到是誰潑的，只好騎走，隔天再次經過同一個路口，但沒有看到什麼可疑人士，因此決定上網PO文，提醒大家留意，「滿滿的車在等紅綠燈，是誰這麼沒公德心，對著道路上的行人施肥？究竟是有心，還是無意？經過該路段，用路人請小心啊。」

文章公開之後，大多數網友都覺得很誇張，紛紛留言勸原PO報警，「這恐攻吧」、「報警」、「傻眼」、「誇張，支持報警處理」、「那邊近期還是少走好了，真恐怖」。還有好心網友貼出法條提醒，如果對人潑糞、吐口水、打耳光，情節嚴重者有可能觸犯刑法第309條第2項以強暴方式犯公然侮辱罪，到時恐怕得面臨1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

新竹市第三警分局南門派出所所長吳候昌也在文章底下留言，表示關於原PO反映停等紅燈時遭從天而降的糞便汙損一事，警方這邊尚未收到相關報案，希望當事人能主動聯繫並提供相關事證，以利後續偵辦。原PO則留言回覆，已經致電派出所，後續會請警察留意，以免再次出現受害者。