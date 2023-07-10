柯文哲：民進黨已跟中國弄僵　賴清德4個支柱做不到

▲台灣民眾黨主席柯文哲9日晚間應邀到台北大直典華出席網路直播談話節目「董事長開講」粉絲見面會台北站，現場回應民眾提問。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

民進黨總統參選人賴清德日前投書提出「四個支柱」，帶來台海和平與國家繁榮。台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天說，民進黨跟中國的關係已經弄僵、互相否定，關係不好就很難做，「做不到」。

柯文哲29日將舉行演唱會「KP SHOW」，活動分為實體或線上參與，實體票價為新台幣8800元。柯文哲今天說，台北流行音樂中心是東區門戶計畫政績，原想在北流假裝開演唱會宣導政績，結果世態炎涼，「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」。

柯文哲晚間參加「董事長開講－台北粉絲見面會」，與媒體人吳子嘉、錢怡君對談，並接受觀眾提問。錢怡君問，有沒有把握會當選，柯文哲說，「會，要相信趨勢」；錢怡君追問，如果沒當選下一步要做什麼，柯文哲說，那不會發生。語畢，引發現場支持者鼓掌叫好。

柯文哲回答主持人提問時指出，2024年是台灣歷史的轉捩點，台灣應當是福爾摩沙，不應是兵凶戰危之地；台灣應該是和諧團結國家，不應是分裂仇恨的國家；台灣應該是美中溝通橋梁，不應是美中對抗的棋子；台灣需要清廉勤政愛民愛鄉土的政府來領導，不是撒幣、鬼扯的政府。

柯文哲說，民進黨中央黨部寫著「清廉勤政愛鄉土」，但這幾個字是他實現的、不是民進黨，因為民進黨沒有愛民，才會搞出高端疫苗這種事，且只會大撒幣、債留子孫，三倍券、五倍券、6000元發不停。

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



賴清德日前投書「華爾街日報」，以「我保衛台海和平的計畫」為題，敘述未來當選總統將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作，並維護兩岸現狀，透過此「四個支柱」帶來台海的永續和平與國家的繁榮。

柯文哲說，政治的核心是執行力，重點不是講什麼，而是能不能做得到；民進黨和中國大陸的問題已經弄僵了，關係不好就很難做；他直言，賴清德的四個支柱「做不到」。

柯文哲表示，賴清德的兩岸政策，就是跟中共領導人習近平吃飯，「除了這個、我沒看到其他的」；疫情期間，別人可以不講話，賴清德身為醫生，應該出來解釋對高端疫苗與防疫政策的看法，否則就顯示，這個人完全沒有道德勇氣。

談到國防議題，柯文哲說，要清楚讓中國知道，「如果你打我、會很慘」，並要採用美國的「嚇阻」概念，台灣要國防自主具有嚇阻能力，並跟對方表達友善態度，降低風險；但還是要有溝通，才會增加善意、交流多一點。