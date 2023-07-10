　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百年前花蓮外海8.0強震「相當500顆原子彈」　專家：未來必再發生

▼前地震測報中心主任郭鎧紋。（圖／記者呂佳賢攝）

▼前地震測報中心主任郭鎧紋表示，未來花蓮外海會發生規模8.0地震，但無法預測時間。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許敏溶／台北報導

花蓮外海潛藏規模8.0以上致命強震，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，1920年時，花蓮外海曾發生規模8.0地震，相當於500顆原子彈爆炸釋放能量，也代表該處存在發生8.0強震的地質條件，故未來會再發生8.0強震是「不用懷疑」，但何時會發生，現在科技無法預測。

東部地區最近地震頻繁，昨天東部外海地震搖不停，接連發生11次地震，最大規模達5.3，最大震度達4級，郭鎧紋表示，這系列地震原因是歐亞大陸板塊隱沒到菲律賓海板塊造成，5.3為主震，其餘都是餘震，這個地方每隔幾年都會震一次，算正常地震活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，對於花蓮外海潛藏規模8.0以上致命強震，郭鎧紋說，的確是要留意的，因為在1920年時，根據美國地調所資料，東部外海曾發生規模8.0地震，相當於500顆原子彈爆炸釋放能量，地震原因菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成，這也代表東部外海的地質構造條件，是足以發生規模8.0強震。

郭鎧紋提醒，未來會再發生8.0強震是「不用懷疑」，但何時會發生，現在很難說，因為現在很難預測地震；至於是否會發生比8.0更大地震，郭鎧紋分析，則和斷層破裂長度及破裂面積有關，但因為是在海底下，所以需要更多探測資料，而透過台日雙方合作，雙分進行資料交流，對台日雙方都是好事。

ET快訊
熱炒店老闆發聲！原諒北科大學生：孩子受到不小的壓力
獨／台灣外海將有規模8↑強震！學者預警：海嘯「如同311」
群創逾300人離職　優退方案曝光
獨／林靖恩秒賣社區曝光　歷史成交價換算「可住27年五星飯店」
星巴克今起「連續3天」買一送一
快訊／抓到了！　他拔走5億高中生母住家巡邏簽到簿
北科大學生二度發聲明！　總召道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北科大吃光兩桶飯惹議　系主任竟說「資財系是吃飯系」

快訊／北科大「白飯之亂」被炎上！　資財系副教授發聲了

熱炒店老闆發聲！原諒北科大學生：孩子受到不小的壓力

百年前花蓮外海8.0強震「相當500顆原子彈」　專家：未來必再發生

「琉球隱沒帶」有強震危機！台日首度合作　探討東部外海危險因子

獨／花蓮外海將有規模8↑強震！學者預警：地震伴海嘯「如同311」

和老闆拍照大和解！北科大生「看鏡頭微笑」被酸爆　營隊急解釋

不含飲料！「三餐只花200元很難嗎」　外食族哀號：要吃飽好貴

花蓮秀林地牛翻身！氣象局：地震好發區　「相對大的地震不少見」

Google地圖找餐廳　「接近5星」眾人搖頭了！內行避雷1招曝

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

白家綺走出教會風波「斷聯小甜甜」　被網砲轟委屈沉寂半年：放下了..

苗栗騎士揮鐮刀拒攔查　警骨折！同僚開9槍制伏

瘦子脫了！萬人打水仗超嗨　頑童合體大淵狂噴回去ＸD

北科大吃光兩桶飯惹議　系主任竟說「資財系是吃飯系」

快訊／北科大「白飯之亂」被炎上！　資財系副教授發聲了

熱炒店老闆發聲！原諒北科大學生：孩子受到不小的壓力

百年前花蓮外海8.0強震「相當500顆原子彈」　專家：未來必再發生

「琉球隱沒帶」有強震危機！台日首度合作　探討東部外海危險因子

獨／花蓮外海將有規模8↑強震！學者預警：地震伴海嘯「如同311」

和老闆拍照大和解！北科大生「看鏡頭微笑」被酸爆　營隊急解釋

不含飲料！「三餐只花200元很難嗎」　外食族哀號：要吃飽好貴

花蓮秀林地牛翻身！氣象局：地震好發區　「相對大的地震不少見」

Google地圖找餐廳　「接近5星」眾人搖頭了！內行避雷1招曝

北科大吃光兩桶飯惹議　系主任竟說「資財系是吃飯系」

馬刺超級狀元猛轟27分12籃板　宰制籃下讓美媒看傻！還大秀三分

不顧警告！他「山路開一半」　驚見恐怖畫面：一次就夠

費城人「台灣火球男」潘文輝秀K功！　後援2局無失分飆5K

黃暐瀚憶朱立倫當年換柱心情　喊話跟國民黨「焦慮者們」好好溝通

上海大鯊魚正式官宣續約劉錚　新賽季將持續征戰CBA

快訊／北科大「白飯之亂」被炎上！　資財系副教授發聲了

熱炒店老闆發聲！原諒北科大學生：孩子受到不小的壓力

TOYOTA將推「全新跨界休旅」！明年問世　主打國民入門越野風

柯文哲喊核二核三延役　綠委諷：為選票考量轉彎

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

UNIQLO「免費好康」被挖出

今雨區擴大！明防大雷雨　最新成颱機率曝

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

丟臉丟到大陸去！　台男搭陸高鐵狂嗆乘客影片曝

北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

小火鍋店白飯吃到飽不會虧本？內行曝真相

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

快訊／06：11地牛翻身！台北明顯搖晃　初判震度3級

更多熱門

相關新聞

「琉球隱沒帶」有強震危機！台日首度合作　探討東部外海危險因子

「琉球隱沒帶」有強震危機！台日首度合作　探討東部外海危險因子

花蓮外海潛藏規模8.0以上致命強震，台日兩國都可能受到波及，為了防災，台日兩國在今年三月初首次舉辦跨國會議，啟動兩國合作研究花蓮外海隱沒帶計畫，這次計畫獲得日本台灣交流協會支持，被視為台日雙方在官方計畫支持下進行的科研合作，也是台日首度合作研究花蓮外海隱沒帶，可彌補各自觀測資料不足區域，未來研究成果將可貢獻在雙方官版地震危害圖當中，讓雙方更清楚面臨的災害威脅，作為未來制訂防災參考與降低可能災損。

獨／花蓮外海將有規模8↑強震！學者預警：地震伴海嘯「如同311」

獨／花蓮外海將有規模8↑強震！學者預警：地震伴海嘯「如同311」

花蓮地震遠百今正常開門營業

花蓮地震遠百今正常開門營業

花蓮秀林地牛翻身！氣象局：地震好發區　「相對大的地震不少見」

花蓮秀林地牛翻身！氣象局：地震好發區　「相對大的地震不少見」

LIVE／花蓮連2震　氣象局最新說明

LIVE／花蓮連2震　氣象局最新說明

關鍵字：

地震琉球隱沒帶花蓮3118.0強震郭鎧紋

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

劉雨柔認愛球星胡凱翔！甜誇寵妻魔人

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

易寶宏爽服外役監！法務部凌晨再回應

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

主人懸賞4300萬找走失愛犬！結局傻眼

KID叫外送「驚見坤達」！

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面