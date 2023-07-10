百年前花蓮外海8.0強震「相當500顆原子彈」　專家：未來必再發生

▼前地震測報中心主任郭鎧紋表示，未來花蓮外海會發生規模8.0地震，但無法預測時間。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許敏溶／台北報導

花蓮外海潛藏規模8.0以上致命強震，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，1920年時，花蓮外海曾發生規模8.0地震，相當於500顆原子彈爆炸釋放能量，也代表該處存在發生8.0強震的地質條件，故未來會再發生8.0強震是「不用懷疑」，但何時會發生，現在科技無法預測。

東部地區最近地震頻繁，昨天東部外海地震搖不停，接連發生11次地震，最大規模達5.3，最大震度達4級，郭鎧紋表示，這系列地震原因是歐亞大陸板塊隱沒到菲律賓海板塊造成，5.3為主震，其餘都是餘震，這個地方每隔幾年都會震一次，算正常地震活動。

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不過，對於花蓮外海潛藏規模8.0以上致命強震，郭鎧紋說，的確是要留意的，因為在1920年時，根據美國地調所資料，東部外海曾發生規模8.0地震，相當於500顆原子彈爆炸釋放能量，地震原因菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成，這也代表東部外海的地質構造條件，是足以發生規模8.0強震。

郭鎧紋提醒，未來會再發生8.0強震是「不用懷疑」，但何時會發生，現在很難說，因為現在很難預測地震；至於是否會發生比8.0更大地震，郭鎧紋分析，則和斷層破裂長度及破裂面積有關，但因為是在海底下，所以需要更多探測資料，而透過台日雙方合作，雙分進行資料交流，對台日雙方都是好事。