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「琉球隱沒帶」有強震危機！台日首度合作　探討東部外海危險因子

▲▼土耳其強震、土耳其地震。（圖／路透）

▲土耳其7.8強震造成5.7萬人死亡，而台日學者一致認同，花蓮外海潛藏規模8.0以上致命強震。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

花蓮外海潛藏規模8.0以上致命強震，台日兩國都可能受到波及，為了防災，台日兩國在今年三月初首次舉辦跨國會議，啟動兩國合作研究花蓮外海隱沒帶計畫，這次計畫獲得日本台灣交流協會支持，被視為台日雙方在官方計畫支持下進行的科研合作，也是台日首度合作研究花蓮外海隱沒帶，可彌補各自觀測資料不足區域，未來研究成果將可貢獻在雙方官版地震危害圖當中，讓雙方更清楚面臨的災害威脅，作為未來制訂防災參考與降低可能災損。

「台日合作琉球隱沒帶地震危害分析研究啟動會議」三月初在日本舉行，台灣則有中央大學、中研院、氣象局、台大、成大等單位的學者專家參與，日方則有日本防災科研（NIED）、産業技術總合研究所等單位參與，參與該會議的中大地震災害鏈風險評估及管理研究中心副主任詹忠翰指出，這次會議獲得日本官方駐台機構、也就是日本台灣交流協會支持，可視作雙方在官方計畫支持下的科研合作。

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▲▼在琉球隱沒帶地震危害分析研究啟動會議上，台日學者一致認同，花蓮外海潛藏規模8.0以上致命強震。（圖／詹忠翰提供）

▲▼在琉球隱沒帶地震危害分析研究啟動會議上，台日學者一致認同，花蓮外海潛藏規模8.0以上致命強震。（圖／詹忠翰提供）

▲▼在琉球隱沒帶地震危害分析研究啟動會議上，台日學者一致認同，花蓮外海潛藏規模8.0以上致命強震。（圖／詹忠翰提供）

詹忠翰說明，以往大學教授或學者和國外合作，大多是不同國籍教授個人間關係，這次台日針對「琉球隱沒帶」合作，則是台日兩群學者專家之間，「是很好機會」，因為日本的對口單位為「日本防災科研（NIED）」，是負責日本防災科研與危害的官方單位，這次台日啟動會議，等於是結合兩群官方或半官方地震危害研究學者專家。

為何促成這次合作？詹忠翰說，在過去十年，幾乎中大每年都有舉辦「台日地震危害分析研討會」，過去較像單純科學研究的研討會，日方從去年開始重視隱沒帶對琉球群島的危害，因為過去日方只管與那國島，對琉球群島以西且靠近台灣地方的觀測資料不足也不了解，台灣則對東部外海的地震觀測資料也不足，透過合作讓台日共享相關研究與觀測資料，讓雙方更清楚了解琉球隱沒帶潛藏威脅與可能面臨災害。

詹忠翰指出，由於台日雙方都互有需求，這次台日合作是「一拍即合」，日方需要台灣去解決科研與觀測站的不足，台灣在東部外海觀測資料也不足，這次會議啟動，主要目的在於呈現雙方研究成果及相關的地震與活動斷層資料庫，也確定今年七月再舉辦線上會議，邀集相關成員，藉此整合資料庫與統一相關參數，期望藉由此整合成果，強化我們雙方的地震危害研究，包括台灣地震模擬團隊將在2025年出版的「台灣孕育構造發震發生機率圖」，也能透過此計畫呈現更完整資料。

詹忠翰分析，NIED因為舉著日本有官方授權大旗，推動與資源取得容易，成果推廣到政府部門相對容易，台灣優勢則從科研開始，學者專家可以隨心所欲去做推動科研，相對比較靈活，但反過來也是兩方的劣勢，日本相對沒這麼靈活，台灣在資源取得及科研成果推動也相對不容易，所以如何去有效整合，台灣要去思考，也是這次論壇的收穫之一。

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