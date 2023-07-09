梅雨炸日本！島根縣1人「連人帶車」墜河失蹤　部分新幹線停駛

▲日本各地皆受到大雨影響，其中島根縣出現首起失蹤案例。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

梅雨鋒面9日持續影響日本，九州北部至中國地區依舊雨勢猛烈，島根縣更觀測到1小時62.5毫米的降雨量，創下7月最高紀錄。島根縣出雲市則出現首起失蹤案例，一名男子駕車時不慎連人帶車跌進暴漲的河水中，至今失聯。梅雨鋒面直到11日仍會停留於日本海至本州附近，屆時九州北部至北陸地區仍會斷斷續續降下激烈大雨。

根據《共同社》報導，受到梅雨鋒面停滯影響，西日本地區至北日本地區直到11日預估將會持續被伴隨著雷電的大雨籠罩。島根縣松江市與出雲市首當其衝，當地政府已對37萬名居民發布避難指示。然而出雲市仍出現災情，一名男子8日晚間駕車經過伊野川時，整輛車掉落暴漲河水中，由於河水過於湍急，救難人員必須等到河水流速稍緩才能展開救援行動。

九州北部至中國地區截至上午11時前仍籠罩大雨之下，福岡縣久留米市1小時降雨量來到65毫米、島根縣大田市溫泉津62.5毫米、佐賀縣鳥栖市55毫米、山口縣下關市55毫米、福岡縣朝倉市53毫米。其中島根縣大田市溫泉津創下7月的最高紀錄。

由於大雨會造成土壤鬆動，當局也對福岡縣、大分縣、山口縣、島根縣以及廣島縣部分地區發布土石災害警戒情報，呼籲民眾遠離山坡，最好避難到安全區域。

氣象廳指出，梅雨鋒面預估直到11日仍會停留在日本海至本州附近，因此九州北部至北陸地區將陸續降下大雨，且雨勢可能增強。

根據《每日放送》報導，JR西日本指出，受到大雨影響，山陽新幹線廣島站到小倉站區間雙向列車停駛。