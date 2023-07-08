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安倍晉三忌日周年！　謝長廷、邱義仁出席東京法會追思

▲▼ 安倍逝世周年，增上寺舉行法會，前來悼念的民眾忍不住流下眼淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 安倍逝世周年，增上寺舉行法會，並開放民眾獻花。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京8日專電

日本前首相安倍晉三去年7月在奈良市遭槍擊身亡，執政黨自民黨與安倍家族今天在東京增上寺合辦法會，駐日代表謝長廷、台灣日本關係協會前會長、民進黨總統大選策略小組召集人邱義仁等人出席追思。

安倍忌日周年法會由自民黨中央黨部、黨內最大派閥安倍派及安倍家族共同舉辦。法會今天上午11時（台灣時間10時）起在東京芝公園的增上寺舉行，上午10時30分左右，多名政要的座車陸續抵達，包括謝長廷、邱義仁、立委郭國文、沈發惠等人出席追思。

郭國文對媒體透露，此行事先告知副總統賴清德，賴副總統有託他向安倍家屬致意。據悉，賴副總統也有託人獻花致意。

日本國會最大團體「日華議員懇談會」事務局長、眾議員木原稔在法會結束後對中央社等台灣媒體表示，有事先與謝長廷等人在增上寺法會現場碰面。

木原說：「日本的傳統就是人去世後一周年忌日，大家一同追思。方才法會結束，我從增上寺走出來，覺得自己心情尚未整理好，但今天就此告一段落，明天起我要為實現安倍的遺志繼續努力。」

另外，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅6日在北京接見日本前眾院議長河野洋平率領的貿易促進團時表示，日本有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」，這很荒謬及危險。

木原表示，「台灣有事就是日本有事」的說法是安倍在演說中所說的，安倍說的是事實，事實就如那樣。他相信此言論很多台灣人民會受到鼓舞，且也貼近台灣人民的感受。安倍關懷台灣人民，才提出那樣的主張，那主張不應遭受批評，已故者所說的話，應該予以尊重才對。

▲▼ 安倍逝世周年，增上寺舉行法會，前來悼念的民眾忍不住流下眼淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 前來悼念的民眾忍不住流下眼淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 安倍逝世周年，增上寺舉行法會，前來悼念的民眾忍不住流下眼淚。（圖／達志影像／美聯社）

增上寺設置獻花台，原訂從下午1時到4時止讓一般民眾獻花追悼。民眾從上午10時起陸續湧現，大排長龍，於是提早於12時30分就開放獻花。

32歲的石井護仁手拿一束鮮花前來增上寺致哀。他接受中央社採訪時表示，自己在安倍第二度執政時就職，曾心想如果沒有「安倍經濟學」的話，自己的人生不知會過得如何。

他說，安倍執政，讓日本的景氣從谷底攀升，他個人的求職、轉職，都要歸功於安倍打造了好環境，讓他的人生奠定好的基石，他要再度表達謝意。

他還說，安倍壯志未酬，自己身為一位國民，今後會好好努力，不辜負安倍的期待。

回顧去年的今天，石井說，真的很震撼，心情無法以言語形容。安倍去世一年的今天，仍覺得日本真的失去了一個很重要的人士。他心想，當然有很多人會繼承安倍的遺志，好好奮鬥，但他認為安倍仍是無可取代的，日本真的失去了一個能指引方向感的人物，這讓他有很大的失落感。

石井知道許多台灣人很尊敬安倍，他認為安倍倡議自由開放的印度太平洋，很重視自由、民主等價值觀，台灣不管是稱為中華民國或台灣，也是共享這些價值觀的，就這層意義來說，安倍奠定了基礎，今後日本與中華民國台灣應好好珍惜。

日本富士電視台報導，今天在法會結束後，在增上寺附近的飯店舉辦的餐會上，面對許多出席的國會議員，安倍遺孀安倍昭惠致詞時表示，這一年過得很快，回想與丈夫（安倍晉三）往日的點點滴滴，原本沒餘裕哭泣的自己現在比較有餘裕，想到會流淚。

安倍昭惠言及和安倍同樣是山口縣出身、江戶時代的思想家、吉田松陰（1830-1859年）。

她說，吉田松陰的名字之所以廣為流傳後世，是因為吉田松陰死後，門下的學生為了日本而奮鬥，她期盼安倍晉三的名字在100年後、200年後也會被記得。如果大家能為國努力，相信安倍晉三也會感到欣慰。

日本首相岸田文雄出席法會後，也參加餐會並致詞。餐會由安倍的大哥安倍寬信致詞，帶頭乾杯敬酒。（編輯：高照芬）

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