快訊／安倍槍擊1周年！男高舉「疑槍枝」黑色不明物闖中彈地點

▲安倍離世1周年，多名男子到獻花現場鬧事。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三2022年7月遭人槍殺，8日適逢1周年忌日，當初的中彈地點也設立了獻花台，供民眾致意。然而當天上午11時30分左右，卻突然出現一名不明男子，手持疑似槍枝的物品，並用黑色膠帶綑綁，當場被警方壓制，不過仍在現場造成不小混亂。

根據《讀賣電視台》報導，安倍晉三中彈的奈良市大和西大寺車站前8日特別設置了獻花台，現場也有大批民眾排隊等著獻花，警方則派出人力到場維安。然而上午11時30分左右，卻突然出現多名男子聚集在現場疑似要展開示威活動，造成現場一片混亂。

其中1人則是高舉著用黑色膠帶捆棒的不明物體，而該物體外型像手槍，疑似是故意模仿兇手山上徹也行兇時所持的自製手槍，當時山上徹也也是用黑色膠帶捆滿整把槍枝。

警方隨即制伏持有可疑物品的男子，並將他壓制上警車帶走。