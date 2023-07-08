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梅雨狂炸日本！島根縣37萬人接「避難指示」　暴雨持續到下周

▲日本暴雨。（圖／推特）

▲日本民眾在行駛過程遇到「陸上瀑布」。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

受到梅雨鋒面影響，日本西部地區至東北地區南部等大範圍降下警戒級的大雨。特別是中國地區的雨勢至少會持續到10日，島根縣也出現河水上漲與路面淹水的災情，當局緊急對當地37萬名居民發布避難指示。氣象廳提醒，11日、12日雨勢雖會減緩，但是土壤因為吸收大量水分，可能會造成鬆動，依舊必須保持警戒，避免靠近山坡。

梅雨鋒面本周末將停滯於山陰近海，並持續往北陸、東北地區移動。島根縣氣象台8日上午7時宣布，島根縣東部發生線狀降水帶（線狀對流），因此將帶來致災等級的大雷雨。島根縣出雲市與松江市因為有土石流以及淹水風險，因此當局也對2個市發布等級4的避難指示。

山口縣與島根縣8日至9日會持續降下大雨，由於暖濕空氣流入，降水量恐超過預期。當局也提醒，有可能發生低窪地區淹水、土石坍方以及河水暴漲，因此務必小心謹慎。而11日、12日雨勢雖會稍緩，但是因為土壤吸水鬆動，也應該提高警覺。

另一方面，儘管本州地區受到大雨轟炸，但沖繩與北海道地區天氣晴朗，札幌最高溫將來到31度。北海道則有可能降下午後雷陣雨。

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