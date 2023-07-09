陸千萬人口城市「公車停運」！公司嘆「財政緊張」：暫無力恢復

▲ 保定公車停運。（圖／百度）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸保民生的公車事業頻爆雷，近1年多個城市爆出公車陸續停運或削減。千萬人口城市-河北保定此前多條公車線路停運，市民苦不堪言吐槽，「家門口只有一條線路也停了。」事件曝光後，保定市公共交通有限公司回覆稱，以公車目前經營現狀，暫無力恢復包括18路在內的臨時停運線路運營。

據《澎湃新聞》報導，近日有河北保定網友通過人民網領導留言板諮詢，保定停運的公車線路是否還有望恢復？如果恢復要等到什麼時候？什麼時候購買新公車？現在韓莊街唯一一輛18路公車一直停運，出行沒公車可坐。

保定市公共交通有限公司之後回覆稱，自2020年初新冠疫情發生以來，公車客運量驟降，公司運營收入不足正常經營的30%，並始終處於低迷狀態，公司經營資金異常緊張，同時首批購置的純電動公車動力電池已超出質保期限，存在安全隱患，已不具備安全運營條件，被迫全部退出營運，運力安排受到了嚴重影響。

保定市公共交通有限公司表示，公司只能根據現有運力情況，重新統籌調整線路車輛配置，以向客流集中線路傾斜、向上下班高峰時段傾斜為原則，最大限度地保障更多的市民出行。

公司強調，目前經營現狀，暫無力恢復包括18路在內的臨時停運線路運營，在運力、財力允許的情況下，公司需優先考慮恢復市區內臨時停運的23條線路保證市民正常出行需求。

去年11月，該公司曾發布公告稱，受疫情持續反覆影響，公司經營舉步維艱。為了緩解企業經營壓力，公司於11月15日起對7路、26路、36路、38路、53路、105路、108路、207路等8條線路採取臨時停運措施。

該公司當時表示，由於公車客流持續下滑，客運收入斷崖式下降，成本居高不下，經營資金幾度斷檔，只能採取融資、拖欠費用等方式勉強維持，且融資資金已所剩無幾。同時因電車燃料電池、燃氣車超使用年限等問題近900台公車已不具備安全運營條件，被迫全部退出營運，公車運力安排受到了嚴重影響，以公車目前經營現狀能保證現運營狀況已實屬不易。

今年2月，公司又對外發布消息稱，公司克服經營困難和運力嚴重不足的實際情況，將全部可用運力最大化輸出，調整後公車主幹線高峰時段發車間隔將控制在12至15分鐘之間，其它線路各時段發車間隔也相應調整縮短。

據保定市人民政府網站，保定是首都北京「南大門」，以「保衛大都、安定天下」而得名，常住人口1143.72萬。

保定市2022年國民經濟和社會發展統計公報顯示，去年全市生產總值實現3880.3億元（人民幣，下同），比上年增長3.8%，全市人均生產總值為42317元，比上年增長4.4%。全市一般公共預算收入315.6億元，比上年增長1.0%，其中，稅收收入149.2億元，下降21.1%。一般公共預算支出833.4億元，增長5.3%。

近1年，大陸國內多地市公車像觸發「停運」開關，接連發布通告。據公開報導，2022年7月，廣東博羅6條公車線路停運；8月，湖南耒陽8家公車公司發出停運聯合聲明；12月，遼寧葫蘆島建昌縣部分公車線路暫停。進入2023年，1月的廣州番禺、2月的黑龍江漠河，公車停運通告不斷。