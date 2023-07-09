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被朋友嫌怪！妹子喊「不穿內衣」超舒服　一票人爆共鳴：沒穿5年了

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少女生覺得穿內衣不舒服，最近炎熱的天氣更是穿不住。一名女網友就透露，自己如果是晚上出門買宵夜，就不會特別穿內衣，沒想到被朋友嫌棄是「怪人」，讓她相當驚訝，好奇「不穿內衣很奇怪嗎？」但文章曝光後掀起共鳴，許多女孩回應「不穿真的超爽」、「已經沒穿5年了」。

原PO在Dcard發文表示，台灣的夏天又悶又熱，為了要防曬，每天還要包得緊緊的，結果出門不到5分鐘就不停飆汗，這種情況實在讓她不想要穿內衣出門。但先前和朋友聊過相關話題，她提到如果半夜出門到超商買宵夜，就不會特別換上內衣，沒想到此言一出卻被嫌棄是怪人，讓她好奇「大家也覺得不穿內衣很奇怪嗎？不穿內衣真的蠻舒服的啊…」。

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文章曝光後掀起討論，網友表示「我也有同樣煩惱」、「不想穿內衣可以貼胸貼就好」、「你不尷尬就不會有人尷尬呀」、「是你朋友還沒體會到不穿內衣的快樂」、「我也覺得現在越來越熱，不想穿內衣，男生都可以不用穿了，憑什麼要女生穿，都是一樣的特徵，為什麼卻要女生穿內衣」、「買Bra Top，這樣你跟路人都獲得自由」、「超級熱！！但是我穿了幾天帶胸墊的小可愛被悶出紅疹，以前穿內衣都沒有，嚇得我趕緊換回原本的內衣」。

也有許多不穿內衣的女孩回應，「不穿+1，能不穿就不穿哈哈哈，但我都是穿寬鬆的出門」、「不穿+1，出門的時候會再多穿一件衣服」、「我都穿有薄墊的小背心出門，比內衣舒服多了，也比較不熱，要防曬就再搭件薄外套就好」、「已經沒穿內衣5年了，超爽」、「一般小外出，我是穿Bra細肩帶可以挑短版，會很清涼」、「我會貼胸貼，再不然真的要穿可以選涼感內衣」、「Bra Top真的讚，已經不穿內衣多年了」。

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