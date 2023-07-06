大考中心主任懸缺3個月！董事長：最快本月21日選出

▲大考中心主任懸缺至今三個月，圖為去年首屆分科測驗。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大考中心前主任周兆民4月5日卸任，主任人選懸缺至今滿3個月仍未出爐，目前由副主任黃璀娟暫代，卻傳出今年大考中心誤判分科測驗報名人數較去年暴增1.3萬人爭議。大考中心董事長陳文章今（6日）表示，本月21日董事會將選出新主任，並強調未因沒有正式主任而發生問題。

過往大考中心新主任人選，大多是在既有主任卸任前就選出，但這次大考中心前主任周兆民卸任後，新主任人選卻一直出現懸缺，教育部長潘文忠4月份受訪時表示，適逢學期中要找到適合人選有諸多考量，等學期告一段落，會提交董事會決定，時間不會太長。

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此外，今年分科測驗共4萬2252人報名，比去年的2萬9086人大增1萬3166人，增幅達到45％，更傳出大考中心誤判今年分科測驗報名人數，竟然今年未向師大附中商借作為考場，也讓外界擔憂，到試場擔任監試人員的老師可能不足。

對此，大考中心董事長陳文章今天表示，大考中心預計在本月21日召開董事會，屆時會選出新的主任，前幾天才和代理主任黃璀娟見面，並未聽說考場商借有什麼問題，若有問題會幫忙解決，也沒有因為沒有正式的大考中心主任而發生問題。