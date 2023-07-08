民進黨與IPAC對談　聚焦學運世代與青年參政

▲民進黨國際事務部7日傍晚邀請對華政策跨國議會聯盟（IPAC）成員對談。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨國際事務部7日傍晚邀請對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）創辦人兼執行董事裴倫德（Luke de Pulford）、公關蘿拉·哈斯（Laura Harth）及香港活動與安全主管鄺頌晴（Chung Ching Kwong）至中央黨部進行交流，由黨發言人、國際部主任謝佩芬率領黨內關注人權、外交、學運的年輕世代進行對談。

謝佩芬在會中表示，民進黨是台灣的第一個本土政黨，37年前在仍然戒嚴的年代，民進黨的創黨前輩為追求民主，冒著生命危險創立了民進黨。台灣民主化的歷史，也是民進黨的黨史。

謝佩芬也以自身4年前以新人之姿接受民進黨徵召參選立委為例，表示民進黨非常願意給年輕人機會，也因此不斷有優秀的年輕新血入黨，讓民主的理想得以一棒傳承一棒。

吳沛憶則說，她從2008年參與野草莓學運開始，2012年的反媒體壟斷學運、2014年的太陽花學運，她都無役不與。中國對民主、人權的打壓從未停止，而身為台北市議會西藏連線成員，她也曾針對雙城論壇對蔣萬安市長進行質詢，並呼籲市長，世界各國都在對抗中國的人權侵犯，希望他不要站在錯誤的一方。

吳崢指出，在太陽花學運時，當時還是大學生的他，為了反抗國民黨政府將台灣經濟與中國綑綁，而走上街頭，最後踏入政壇。他表示近期國民黨和民眾黨的總統參選人侯友宜、柯文哲在十年後再度拋出重啟服貿的說法，顯示台灣面臨的問題，就是有一股很強親中的力量，不斷試圖將台灣與中國綑綁在一起。

曾柏瑜則根據「台灣民主實驗室」發布的中國影響力指數（China Index）表示，台灣在媒體與社會遭遇中國的影響與壓力方面排名世界第一；根據人權組織「自由之家」的報告，截至2022年，台灣在遭受北京媒體影響方面，也是世界最多，但同時也是抵抗能力最強的地方。俄烏戰爭使世界對中國擴張的警覺意識前所未有地高，台灣有潛力成為印太區域民主人權的中心。

李問說，由於馬祖距離中國海岸線只有20公里，可以說是民主前線。馬祖近年面臨來自中國的抽砂船越界盜採海砂，甚至挖斷海底電纜，還有越界捕魚、海漂垃圾等問題。另外，中共「新四通」的計畫，完全不符合馬祖的實際需求，卻使用不實宣傳來誤導民眾，這些現象都值得國際社會關注。另外，李問也向來訪國際友人宣傳馬祖國際藝術島，歡迎各國藝術家來馬祖創作，正所謂「國際越關注，馬祖越安全」。