嘉義和聯境金虎爺會萬人繞境7／15登場　「虎爺金尊」首度亮相

▲▼ 嘉義和聯境金虎爺會大繞境7/15登場，「虎爺金尊」今首度亮相 。（圖／鍾長吉提供）

記者翁伊森／嘉義報導

金虎爺為台灣宗教信仰中特有文化，嘉義和聯境金虎爺會將於7月15日將盛大舉辦遶境活動，全球首座「虎爺金尊」金藝精品也應勢推出，該會文創顧問鍾長吉1日前往新港奉天宮，與奉天宮董事長簽署相關商標授權合約，盼未來能將「台灣金虎爺文化」發揚到國際舞臺。

嘉義和聯境金虎爺會6/30創立10周年慶系列活動，由該會文創顧問鍾長吉與新港奉天宮董事長何達煌簽署新港奉天宮相關商標授權合約，簽約儀式由奉天宮董事與和聯境金虎爺會幹部共同見證。

▲嘉義和聯境金虎爺會6/30創立10周年慶系列活動，由該會文創顧問鍾長吉(圖左)與新港奉天宮董事長何達煌(右4)新港奉天宮雙方就相關商標取得授權合約 。（圖／鍾長吉提供）

簽約儀式上，由嘉義和聯境金虎爺會特製的「金虎爺將軍金尊」也首度亮相，「虎爺金尊」以和聯境金虎爺聖尊造型為本，先以三百六十度逆向工程全像雷射光譜攝影塑型，再委請資深金藝專業匠師製作，歷經數百次細部校正，耗時一年多終完成完美比例「金虎爺將軍」基型。

鍾長吉表示，「金虎爺金尊」外觀以24K金包覆，內部採用銅、銀、砂金、鎏金等，再特別運用瑪瑙筆刀，以人工精細拋光繁複金藝做工，整座金尊集「科技、工藝、精品」之大成，絕對是全球第一尊虎爺金藝精品，具有高度收藏價值。

▲▼ 嘉義和聯境金虎爺會大繞境7/15登場。（圖／翁伊森翻攝）

鍾長吉說，未來和聯境金虎爺會文創團隊將陸續開發相關文創商品，並發揚新港奉天宮開台媽祖文化與金虎爺文化，盼將嘉義獨有的特色宗教文化，發揚到國際舞台。

「嘉義和聯境金虎爺會將於今年7月15日，前往新港奉天宮及新港金虎爺總會謁祖進香，並在嘉義市區盛大舉辦遶境活動。」鍾長吉說，今年預計參與文化季的陣頭與民俗藝術團體超過50個團體，與來自全國各分會的贊壇與贊炮，參與人數至少上萬人，是嘉義市區盛於以往的宗教活動，歡迎全國民眾一起來嘉見證金虎爺文化的歷史紀錄。