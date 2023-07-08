20歲男公關把女客人「肚子搞大」！海邊焚嬰屍企圖滅證

▲女嬰的父母疑似是在公關店相識。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一名釣客前往海邊釣魚時，意外發現沙灘上有火堆在焚燒，因此通報警方。警方到場後竟在火堆中發現一具嬰兒焦屍，經調查後逮捕疑似為死者父母的一對男女。如今則傳出，年僅20歲的嬰兒父親其實是一名男公關，而女方則是他的女性顧客。

根據《富士新聞網》報導，20歲前男公關高見直輝與24歲女子淺沼環奈（浅沼かんな，音譯）涉嫌將剛出生的女兒丟棄於海邊，並起火焚燒屍體，因此被警方依殺人、遺棄屍體等罪嫌逮捕，同時函送檢方偵辦。根據法醫相驗結果，女嬰出生不到2天就被焚屍，燃燒時間超過數小時。

警方6日帶著高見直輝回到現場，重演犯罪現場，未來也將持續調查，以釐清淺沼環奈的生產過程與地點。而根據2名嫌犯的友人表示，其實高見直輝與淺沼環奈並非普通的情侶關係，男方原本在大阪的一間公關店上班，而女方則是他的顧客。

淺沼環奈因為迷上男公關店，花光所有積蓄，隨後開始不斷借錢，甚至把出租的房子退掉，開始無家可歸的日子。為了湊錢上男公關店，淺沼環奈長時間輾轉留宿於大阪市內各個網咖，最後甚至連網咖的費用都付不出來，店家也只能無奈報警。

儘管如此，淺沼環奈仍不在乎，一旦被網咖列入黑名單，她就換另外一家住，對於警方的傳喚更是置之不理，最終警察也只能找上她的父母，沒想到現在卻還捲入殺嬰棄屍的案件。