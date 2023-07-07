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毒蟲斜槓當車手取款「一頭捲毛假髮掉下來」　通緝犯身分秒露餡

▲蔡男因毒品通緝，戴假髮偽裝轉當車手，卻意外遭警扯下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蔡男因毒品通緝，戴假髮偽裝轉當車手，卻意外遭警扯下。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名38歲蔡姓男子，因毒品案遭，轉當詐騙取款車手，由於蔡男頭髮較稀疏，擔心特徵遭記憶或遭警方認出，都戴假髮偽裝。但日前取款時，沒想到被害人早已報警，埋伏警員趁交款時，立即控制蔡男，在取下蔡男假識別證時，意外扯下假髮，不僅當車手被逮，通緝的身分也隨之露餡。

住在新北市中和的39歲陳姓男子，因誤信網路上股票投資，想獲利了結時卻無法提領，疑似遭到詐騙，上個月18號又要他持續加碼，陳男立即前往警局報案，警方準備假鈔，偕同陳男前往面交。沒多久，蔡男穿著正式，並配戴假證券業務員識別證前來，陳男準備交款給蔡男時，警員一哄而上控制蔡男行動。

▲蔡男因毒品通緝，戴假髮偽裝轉當車手，卻意外遭警扯下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依詐緝罪將蔡男移送新北地檢署，另毒品通緝解送高雄地院。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔡男當時還裝傻，拿著識別證辯稱自己真的是營業員，警方要求出示其他證件，蔡男卻心虛不敢拿出，直到警方拿取蔡男識別證時，意外將假髮扯下，警方經過比對，不僅查獲蔡男是車手，還是遭高雄通緝的毒品通緝犯。警方查扣識別證1張、手機1支、現儲憑證收據2張等相關證物，並依詐欺罪移送新北地檢署，毒品通緝部分則解送高雄地院歸案。

▲蔡男因毒品通緝，戴假髮偽裝轉當車手，卻意外遭警扯下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查扣識別證1張、手機1支、現儲憑證收據2張等相關證物。（圖／記者陸運陞翻攝）

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