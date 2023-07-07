超惡劣詐團！騙人510萬還虧「北七逆」要人面交870萬　車手慘了

▲警方陪同老翁交款，順利逮捕車手。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名退休老翁，誤信詐騙集團投資獲利，2個月內陸續將510萬元退休金匯入指定帳戶後，獲利取款時，對方卻稱因帳戶遭凍結，需要交付870萬元保證金，否則前款將作廢，老翁認為870感覺像是台語諧音北七逆（白癡喔），覺得遭騙又被罵，前往警局報案，警方趁交款時，逮捕年紀可當老翁孫子的車手。

據了解，住在新北板橋的81歲吳姓老翁，多年前退休後，就在家中養老。日前手機LINE被拉入詐騙集團的投資群組，在詐騙成員不斷宣稱獲利之下，老翁在2個月內貿然投入510萬元。當老翁想了結獲利時，詐騙集團卻稱，因獲利過大帳戶遭凍結，需老翁拿出870萬元當作擔保金，否則獲利及投入的老本都將作廢。

▲警方陪同老翁交款，先逮捕車手後，再逮捕一旁把風的嫌犯。（圖／記者陸運陞翻攝）

吳姓老翁聽完，準備再掏出870萬時，不斷複誦下，感覺對方說出870就像用台語罵他「北七逆」，老翁才驚覺被騙，立即前往警局報警。警方趁對方約本周一（3日）相約交款時，與老翁一起前往交款，立即逮捕取款的31歲蔡男，以及把風的20歲林男、張女，訊後，將3人依詐欺罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方逮捕前來收款的車手。（圖／記者陸運陞翻攝）