超可惡！剪34鴿羽毛斷腳丟橋下等死...狠男找到了　最高可罰215萬

▲GG了！剪34鴿羽毛斷腳丟橋下，狠男遭逮最高可罰215萬。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中大里區內新橋墩下6日晚間有民眾發現有34隻鴿子遭棄置，殘忍的是，民眾發現這34隻鴿子都慘遭斷腳、翅膀也被剪斷，警方獲報後查出是詹姓男子所為，詹男辯稱是怕鴿子亂飛，讓鴿子習慣固定在該處生活，警方偵訊後將全案函送地檢署偵辦，至於鴿子斷腳部分，有待獸醫釐清是否人為造成。

▲剪34鴿羽毛斷腳丟橋下，警方起出詹男剪羽毛的剪刀。（圖／民眾提供）

動保處表示，目前34隻鴿子全都被剪羽毛，其中有2隻被斷腳，動保處已經帶回全數安置。霧峰警分局協助動保處調查，這群鴿子係詹男之前送給朋友卻遭退還，因詹男現住在公寓，無處餵養，所以才找到河堤下方的空地餵養。

詹男向警方供稱，剪羽毛的行為係避免鴿子亂飛，讓鴿子習慣固定在該處生活，等到幾個月新生羽毛後，不會返回原住處。至於斷腳部分，警方指出，還有待獸醫釐清是否人為造成。

霧峰分局長陳祥麟也指出，故意傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動物保護法第25條第1項第1款，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，另飼主棄養動物行為，亦可依動物保護法第29條第1項第1款，最高處15萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。