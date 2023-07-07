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Melody閃電離婚　微博一面倒支持「終於活出自己」：希望你上浪姐

記者柯沛辰／綜合報導

藝人Melody（殷悅，本名劉恭顯）閃電宣布離婚，結束與富商老公吳育奇17年婚姻。消息一出，引發兩岸網友熱議，微博更是罕見一片叫好，紛紛留言「離婚是好事，恭喜！」、「料到了，但沒想到忍著麼久」、「我很喜歡她，為什麼不來內地發展？」

Melody在7日無預警宣布離婚，坦承一路走來一直都不容易，尤其與前夫吳育奇性格、思想和理念差距太大，讓彼此失去了關係該有的平衡，所以最終決定放手，往後將繼續以陪伴孩子成長為共同目標，「日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好，始終還是來到了一個盡頭。」

Melody過去曾在節目《女人我最大》分享，有次一家人和婆婆前往島國度假，但因為島上白天沒事做，老公就跟婆婆去按摩，一按就是從中午到晚上，把2個孩子丟給她照顧，回到飯店卻說一整天很累，讓她感嘆「男人只要回到他媽媽身邊，你不管把他訓練得再好，他就會變成他媽媽的兒子」、「他就是一種逃離，突然變得好像不是我先生一樣，我那時候好氣每天哭，覺得人生好孤獨。」

▲▼Melody離婚 。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼Melody曾在節目上抱怨，有次跟婆婆一起出國，老公從神隊友變豬隊友。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼Melody離婚 。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

如今離婚消息曝光，微博罕見一面倒獻上祝福與支持，「高知女士遇上媽寶男也無解」、「終於受不了她的低情商老公了」、「姐姐活出自己！終於可以自由自在」、「恭喜可愛貴婦Melody」、「評論區都是看康熙人了！找到了組織」、「我心裡的白月光班導」、「恭喜恢復單身」、「劉硬炮女士開啟新生活吧！」

還有人笑說，「恭喜劉硬炮」、「恭喜劉女士以後可以在美國everyday談稅，去韓國城在大喇叭上跳不用顧忌公婆看沒看到」、「難怪和沈玉琳主持節目的時候他調侃她也不怎麼多說她老公，果然冷暖自知，家裡什麼樣不想撒謊也不想多說，祝劉硬炮女士單身快樂吧！」

其中，也有不少微博網友許願，「我很喜歡她，為什麼不來內地發展？」、「浪姐下季可以找劉硬炮女士嗎，我好喜歡她，快來大陸工作啦」、「一定要請啊，太喜歡美女老師了」、「浪姐這一屆已經配不上劉女士了」、「微博老是推她的視頻給我，看著就覺得是又漂亮情商又高口才又好的人，而且很會經營自己家庭的樣子」。

Melody在姊姊介紹下結識前夫吳育奇，2006年兩人交往3個月閃婚，婚後育有2個女兒，老公十分低調，她則常在談話節目中分享自己與老公生活。婚後，她推出多本書籍，分享自己的婚姻與人生觀，包括《Melody的小迷糊闖江湖》、《翻滾吧貴婦》，擁有眾多粉絲支持。

▲▼Melody閃電離婚　微博一面倒支持「終於活出自己」：希望你上浪姐。（圖／翻攝自微博）

▲▼Melody閃電離婚　微博一面倒支持「終於活出自己」：希望你上浪姐。（圖／翻攝自微博）

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