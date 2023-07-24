控豪門婆婆、大姑害離婚　台大學霸女泣：我地位比外傭還低

▲黃女（左2）控訴與前夫（左1）結婚後，飽受夫家霸凌，丈夫的阿姨、中國砂輪公司前董事長林陳滿麗（右1）也插手干涉她的婚姻。



圖文／鏡週刊

全球知名水晶品牌施華洛世奇的台灣經銷商全盈晶飾，爆發媳婦與夫家的糾紛。本月17日，台北地方法院審理一件民事官司，被告除了全盈晶飾創辦人的女兒，還包括上市公司中國砂輪的前董事長林陳滿麗，當天林陳未到庭，而是委託外甥、全盈晶飾創辦人的兒子呂男出庭，至於原告則是呂的黃姓前妻，雙方上演法律攻防戰後，法官決定擇日再審。

本刊調查，林陳滿麗是呂男的阿姨，呂的前妻認為，2人的婚姻會觸礁，是因林陳及大姑過度干涉，導致糾紛，所以提告求償。黃女告訴本刊，她是台大碩士，出社會工作後年薪近2百萬元，娘家在台南也算望族，沒想到與呂男結婚後，卻飽受霸凌。

黃女回憶，她在2004年到美國旅遊，邂逅謙卑有禮的呂男，返台後2人相戀交往，11年前結婚，她原以為覓得幸福歸屬，沒想到卻遭婆婆、大姑刁難，讓她十分痛苦。黃舉例說，她懷第一胎時，常感覺身體不適，明明家中有很多傭人，婆婆卻要求她協助家務。

▼全球知名水晶品牌施華洛世奇（圖）台灣經銷商，爆發媳婦與夫家的糾紛。



懷第二胎時更誇張，某次遇上霸王級寒流，婆婆竟要黃帶外傭去買菜，導致她返家後出血，甚至還叫她吃外傭不吃的豬肉麵。黃泣訴：「我在呂家的地位好像是次等公民，甚至比外傭還低。」

▼黃女（右）去年帶子女到花蓮旅遊，丈夫（左）隨後趕到，與她當街發生衝突。



黃女為此多次向丈夫抱怨，但根本沒用，丈夫還會踹門、搥牆，情緒失控，2人的關係每況愈下。去年6月，她告訴丈夫要到花蓮旅遊，沒想到丈夫隨後趕到民宿，過程中使勁拉扯她的雙手，她還因此受傷。

事後，黃女自行返家，才發現門鎖已換，等於被丈夫趕出家門，她只好自行在外租屋，沒多久就收到丈夫訴請離婚的律師函，她忍無可忍，決定驗傷、對丈夫提告，並聲請保護令獲准。

至於黃女與丈夫的離婚官司，雖然已在上個月完成調解，2人簽字離婚，但黃認為呂刻意未將婚後財產分配及贍養費等條件寫入，等於逼她淨身出戶，她無法接受，考慮繼續提告，爭取自身的權益。

▼黃女事後驗傷控告丈夫家暴，並聲請保護令獲准。



針對黃女的指控，呂男透過律師全盤否認，呂男反駁稱，黃女所指在寒流中採買，事實上是黃女帶著外傭到離家2分鐘路程的商店買1顆青菜；而「吃外傭不吃的食物」，則是家人為下班返家的黃女所準備的溫暖飯菜。呂男強調，黃女所稱的家暴已被法院認定無事實裁定駁回，反倒是黃女對呂男胞姊騷擾危害，已由法院核發保護令。

呂男也反控黃女長期以通訊軟體訊息轟炸他，內容甚至出現不堪的言語羞辱與恐嚇，導致他承受極大精神壓力，只是他為了維護家人平安，始終選擇默默隱忍，也稱黃女對林陳滿麗女士與胞姊的指控均是子虛烏有。

最後，呂男提及雙方的離婚案件，經過法院調解後已經和平落幕，調解期間，黃女都有委任專業的家事律師出庭協助，但直到雙方最後簽字蓋章，她都沒有做任何剩餘財產分配請求，自然沒有黃女所稱的拒絕分配、淨身出戶。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

【全文】施華洛世奇經銷商家族互告 新亞建設董座與外甥撕破臉

【豪門恩怨評評理2】被趕出外婆家流落街頭 他控找新亞董座舅理論遭毆

【豪門恩怨評評理3】「舅舅看我像顆屎」 他透露因一事全家被看不起