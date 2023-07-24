　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控豪門婆婆、大姑害離婚　台大學霸女泣：我地位比外傭還低

黃女（左2）控訴與前夫（左1）結婚後，飽受夫家霸凌，丈夫的阿姨、中國砂輪公司前董事長林陳滿麗（右1）也插手干涉她的婚姻。（讀者提供）

▲黃女（左2）控訴與前夫（左1）結婚後，飽受夫家霸凌，丈夫的阿姨、中國砂輪公司前董事長林陳滿麗（右1）也插手干涉她的婚姻。

圖文／鏡週刊

全球知名水晶品牌施華洛世奇的台灣經銷商全盈晶飾，爆發媳婦與夫家的糾紛。本月17日，台北地方法院審理一件民事官司，被告除了全盈晶飾創辦人的女兒，還包括上市公司中國砂輪的前董事長林陳滿麗，當天林陳未到庭，而是委託外甥、全盈晶飾創辦人的兒子呂男出庭，至於原告則是呂的黃姓前妻，雙方上演法律攻防戰後，法官決定擇日再審。

本刊調查，林陳滿麗是呂男的阿姨，呂的前妻認為，2人的婚姻會觸礁，是因林陳及大姑過度干涉，導致糾紛，所以提告求償。黃女告訴本刊，她是台大碩士，出社會工作後年薪近2百萬元，娘家在台南也算望族，沒想到與呂男結婚後，卻飽受霸凌。

黃女回憶，她在2004年到美國旅遊，邂逅謙卑有禮的呂男，返台後2人相戀交往，11年前結婚，她原以為覓得幸福歸屬，沒想到卻遭婆婆、大姑刁難，讓她十分痛苦。黃舉例說，她懷第一胎時，常感覺身體不適，明明家中有很多傭人，婆婆卻要求她協助家務。

▼全球知名水晶品牌施華洛世奇（圖）台灣經銷商，爆發媳婦與夫家的糾紛。

全球知名水晶品牌施華洛世奇（圖）台灣經銷商，爆發媳婦與夫家的糾紛。（翻攝施華洛世奇官網）

懷第二胎時更誇張，某次遇上霸王級寒流，婆婆竟要黃帶外傭去買菜，導致她返家後出血，甚至還叫她吃外傭不吃的豬肉麵。黃泣訴：「我在呂家的地位好像是次等公民，甚至比外傭還低。」

▼黃女（右）去年帶子女到花蓮旅遊，丈夫（左）隨後趕到，與她當街發生衝突。

黃女（右）去年帶子女到花蓮旅遊，丈夫（左）隨後趕到，與她當街發生衝突。（讀者提供）

黃女為此多次向丈夫抱怨，但根本沒用，丈夫還會踹門、搥牆，情緒失控，2人的關係每況愈下。去年6月，她告訴丈夫要到花蓮旅遊，沒想到丈夫隨後趕到民宿，過程中使勁拉扯她的雙手，她還因此受傷。

事後，黃女自行返家，才發現門鎖已換，等於被丈夫趕出家門，她只好自行在外租屋，沒多久就收到丈夫訴請離婚的律師函，她忍無可忍，決定驗傷、對丈夫提告，並聲請保護令獲准。

至於黃女與丈夫的離婚官司，雖然已在上個月完成調解，2人簽字離婚，但黃認為呂刻意未將婚後財產分配及贍養費等條件寫入，等於逼她淨身出戶，她無法接受，考慮繼續提告，爭取自身的權益。

▼黃女事後驗傷控告丈夫家暴，並聲請保護令獲准。

黃女事後驗傷控告丈夫家暴，並聲請保護令獲准。（讀者提供）

針對黃女的指控，呂男透過律師全盤否認，呂男反駁稱，黃女所指在寒流中採買，事實上是黃女帶著外傭到離家2分鐘路程的商店買1顆青菜；而「吃外傭不吃的食物」，則是家人為下班返家的黃女所準備的溫暖飯菜。呂男強調，黃女所稱的家暴已被法院認定無事實裁定駁回，反倒是黃女對呂男胞姊騷擾危害，已由法院核發保護令。

呂男也反控黃女長期以通訊軟體訊息轟炸他，內容甚至出現不堪的言語羞辱與恐嚇，導致他承受極大精神壓力，只是他為了維護家人平安，始終選擇默默隱忍，也稱黃女對林陳滿麗女士與胞姊的指控均是子虛烏有。

最後，呂男提及雙方的離婚案件，經過法院調解後已經和平落幕，調解期間，黃女都有委任專業的家事律師出庭協助，但直到雙方最後簽字蓋章，她都沒有做任何剩餘財產分配請求，自然沒有黃女所稱的拒絕分配、淨身出戶。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【全文】施華洛世奇經銷商家族互告　新亞建設董座與外甥撕破臉
【豪門恩怨評評理2】被趕出外婆家流落街頭　他控找新亞董座舅理論遭毆
【豪門恩怨評評理3】「舅舅看我像顆屎」　他透露因一事全家被看不起

ET快訊
杜蘇芮南修　鄉民見路徑喊：好抖啊
控豪門婆婆、大姑害離婚　台大學霸女泣：我地位比外傭還低
星巴克 X BLACKPINK聯名6款開賣　粉絲徹夜排隊
「女股神」撿走！抄底買台積電2.8萬股　鄉民崩潰：忘了下車
日本冷氣室外機放地上！他納悶「台灣沒人這樣裝？」網揭辛酸原因
演唱會遭600KG大螢幕砸中！舞者頸椎爆裂1年「脖子能動了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1.2億千元假鈔流竄全台　「全台最大魔術店老闆」曝光

中壢合法撞球館藏天九牌賭場　警察站後面還在賭

控豪門婆婆、大姑害離婚　台大學霸女泣：我地位比外傭還低

撞擊畫面曝！苗栗小貨車闖紅燈撞休旅車　在地人嘆：都沒在看

彰化行車糾紛！火爆男掏空氣槍涉恐嚇　警埋伏醫院停車場逮人

女友和前任睡覺哭訴被欺負　現任男友怒打破他頭！下場曝光

假記者同居女友10年騙263萬　瞞娶妻生5孩瞎扯「是老闆小三」

桃園醉男喊「我有神力護體」　躺馬路50秒遭撞飛10公尺亡

快訊／台南木材場清晨大火　濃煙衝天搶救中

快訊／台中晚間行車糾紛！2男下車…後座拿出長槍射BB彈

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

娃無情喊「妳是老Baby」　媽傻眼：好好講話^^

1.2億千元假鈔流竄全台　「全台最大魔術店老闆」曝光

中壢合法撞球館藏天九牌賭場　警察站後面還在賭

控豪門婆婆、大姑害離婚　台大學霸女泣：我地位比外傭還低

撞擊畫面曝！苗栗小貨車闖紅燈撞休旅車　在地人嘆：都沒在看

彰化行車糾紛！火爆男掏空氣槍涉恐嚇　警埋伏醫院停車場逮人

女友和前任睡覺哭訴被欺負　現任男友怒打破他頭！下場曝光

假記者同居女友10年騙263萬　瞞娶妻生5孩瞎扯「是老闆小三」

桃園醉男喊「我有神力護體」　躺馬路50秒遭撞飛10公尺亡

快訊／台南木材場清晨大火　濃煙衝天搶救中

快訊／台中晚間行車糾紛！2男下車…後座拿出長槍射BB彈

男童泳池溺水5次「救生員救5次」　網怒：家長不見了

黃偉哲請日本弘前市學童吃芒果　小朋友：吃了還想再吃！

AI股續飆　華碩逾漲9%表現最為強勁

嘉市府攜手廟宇　關懷資源回收個體業者

狂！法21歲泳將打破費爾普斯紀錄　400公尺混合式游出4分2秒50

「杜蘇芮」影響登革熱防治！薛瑞元「明南下」：颱風過後挑戰才開始

1.2億千元假鈔流竄全台　「全台最大魔術店老闆」曝光

杜蘇芮颱風來勢洶洶　勞動部：居家上班須勞工同意

杜蘇芮路徑南修　鄉民見日本預測圖1原因喊：好抖啊

鯊魚比恐龍還老19億年！盤點6驚人知識　最長壽可活逾400年

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

打賭玩大冒險！男躺馬路遭賓士輾頭亡

快訊／台中行車糾紛！後座拿出長槍

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

火燒「阿房宮KTV」！警消到場灌救

傳播妹赴摩鐵陪酒　老公等不到人驚覺出事了

控婆婆、大姑害離婚　台大學霸女淚訴豪門怨

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

即／丁特紫布案求償2070萬　判決出爐

狂女瑞士刀砍2兄弟　血濺滿地3人送醫

西門町連續性侵惡狼恐再犯　延長強制治療3年

男輸百萬暴走！持滅火器狂噴遊藝場

台南木材場大火　濃煙衝天搶救中

醉男喊神力護體　躺馬路50秒遭撞亡

假記者騙走女友263萬　瞎扯老婆是小三

更多熱門

相關新聞

印度乞丐擁1房2店面　仍每天「上班」

印度乞丐擁1房2店面　仍每天「上班」

印度乞丐賺錢不手軟！一名男子在孟買繁華地段乞討多年，累積了驚人的財富，擁有1棟房子、2間店面，總資產達7千5百萬盧比（約新台幣2千8百萬元），被媒體冠上「最富有乞丐」的稱號。

高息ETF今年狂漲40%　達人曝開始調節

高息ETF今年狂漲40%　達人曝開始調節

老翁苦尋亡妻遺留愛車　結局好暖

老翁苦尋亡妻遺留愛車　結局好暖

虐貓男遭判刑入獄　呂秋遠讚：史上第一人

虐貓男遭判刑入獄　呂秋遠讚：史上第一人

外來種亞洲錦蛙入侵！台江國家公園3年移除3千多隻

外來種亞洲錦蛙入侵！台江國家公園3年移除3千多隻

關鍵字：

鏡週刊全盈晶飾林陳滿麗

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

「最會存錢、花錢」星座曝光！

杜蘇芮3天詭彎！南台侵襲破85%

全台最無聊縣市出爐！第一名在地人也認證

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面