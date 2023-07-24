「舅舅看我像顆屎」！他控遭新亞董座毆打　曝因一事全家被看不起

▲陶存良（穿紅色短褲者）到公司找舅舅溝通，卻被員工圍毆、壓制在地。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

上市公司新亞建設董事長鄒宏基遭控，放任員工對外甥陶存良施暴，被陶告上法院。陶存良告訴本刊，去年12月6日他收到律師信，指他未經外婆同意，擅自搬入的行為已違法，要求他5天內搬離，否則提告。

陶當時因準備出國工作，沒有理會，沒想到回國後，竟發現外婆家的門鎖被換掉，他的東西也被丟到門外，家族成員還寫了告示貼在一樓大廳，提醒警衛不准讓他進門，陶因不想讓媽媽擔心，一度流落街頭，苦撐一陣子才投靠母親。

▲鄒宏基的外甥陶存良（圖）是音樂人，曾與LadyGaga的製作人合作。

陶存良無奈地說，他只想陪外婆，但舅舅及其他家族成員卻懷疑他想爭產，外婆已經無法說話，也無自理能力，家族成員卻用「未經外婆同意」的理由要他搬走，真的很扯，他多次強調無意爭產，最後仍被踢出群組，甚至有親戚說他會帶細菌回家、害外婆感染，警告他不要接近外婆。

陶存良說：「在家中排行老么的媽媽於美國住了20多年，原本在報社工作，跟爸爸在唐人街認識，進而交往、結婚，婚後她辭去工作跟爸爸創業，但爸爸不務正業還走私槍枝，外公、外婆無法接受，跟媽媽的關係變得不好，之後爸爸因持有槍枝入獄，媽媽只好帶著我跟哥哥返台投靠家人，在家族企業任職，家族成員瞧不起她，連帶我跟哥哥也受到影響。」

▲上市公司新亞建設董事長鄒宏基（圖）遭控放任員工施暴，被外甥提告。（翻攝新亞建設臉書）

「在舅舅眼中，我的成就只是屎！」陶存良表示，他從事音樂創作多年，還是全亞洲首位與LadyGaga電音製作人合作的音樂人，在業界小有名氣，但鄒宏基跟其他家族成員根本看不起他，讓他十分灰心。

對於外甥的指控，鄒宏基全盤否認，他澄清因母親生需靜養，外甥卻帶著鑼鼓搬入，打擾到母親養病，才要求外甥搬離，之後外甥到辦公室喧鬧，才會讓員工驅離他。

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