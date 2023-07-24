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1.2億千元假鈔流竄全台　「全台最大魔術店老闆」曝光

全台最大魔術店負責人廖泓鈞夫妻涉及製作偽鈔，2人一審遭重判6年及5年8個月有期徒刑，可上訴。（翻攝廖泓鈞臉書）

▲全台最大魔術店負責人廖泓鈞夫妻涉及製作偽鈔，2人一審遭重判6年及5年8個月有期徒刑，可上訴。

圖文／鏡週刊

6月30日，雲林地方法院審理終結偽造1.2億元國幣案，幕後主嫌是全台最大魔術店負責人廖泓鈞夫妻檔，兩人在疫情期間異想天開，將玩具鈔大量改成假鈔轉售牟利，檢警比照緝捕毒梟的規格層層溯源，查出廖泓鈞傳輸偽鈔檔案至中國，再利用遠端改版回台印製，並以店面門市、蝦皮購物及經由桌遊店下盤商轉賣，導致大量假鈔在全台流通，嚴重影響經濟秩序，合議庭重判廖泓鈞夫妻6年及5年8個月有期徒刑。

全案起於去年12月，雲林一名foodpanda外送員在臉書社團「虎尾人（讚）出來」反映收到假鈔，提醒大家收錢要注意！沒想到接連在其他各地也有人反映拿到序號「HR484268XD」的假鈔，由於當時年關將近，不法集團利用假鈔購物，或以加油、買飲料及點餐外送找零的手法洗錢，搞得人心惶惶，檢方旋即指揮虎尾分局擴大追查。

▼今年初全台陸續出現千元偽鈔，台南小吃店收到1張由「魔術印製廠」印製的偽鈔。

今年初全台陸續出現千元偽鈔，台南小吃店收到1張由「魔術印製廠」印製的偽鈔。（翻攝臉書社團「我是仁德人」）

檢警根據計程車司機拍下使用假鈔乘客的照片及相關訊息，循線溯源歹人後，又溯源第二層拘提以4千元真鈔轉賣1萬元假鈔假鈔的另位張姓貨車司機後，張男哭哭啼啼地宣稱，假鈔來源是玩網路遊戲和其他玩家交易虛擬寶物取得，不知對方來歷。

▼雲林檢警年初北上大搜索，從廖泓鈞夫妻的魔術店查扣面額1.2億元的偽鈔。

雲林檢警年初北上大搜索，從廖泓鈞夫妻的魔術店查扣面額1.2億元的偽鈔。（東森新聞提供）

但專案小組查扣他的手機，發現他鬼話連篇，因為假鈔是他透過蝦皮網站向暱稱「魔術」的賣家以每張7元購入，商品說明處雖加註並非真實鈔票，且有警語「勿詐欺使用」「請勿用在犯罪行為」，但假鈔看起來是1比1還原，仍吸引不少人購買。

▼雲林虎尾一名外送員在臉書社團分享收到序號「HR484268XD」的假鈔，提醒同業及商家小心。

雲林虎尾一名外送員在臉書社團分享收到序號「HR484268XD」的假鈔，提醒同業及商家小心。（翻攝臉書社團「虎尾人（讚）出來」）

該名蝦皮賣家很狡猾，檢警扮成買家想買假鈔並希望面交，但賣家拒絕，只願郵寄，檢警下單後收到假鈔包裹，檢視寄件人資料發現由朱姓男子從高雄大寮寄出，經過海撈上千筆網路交易及包裹寄送資料，溯源第三層終於比對出賣家從事桌遊生意，藉由玩具鈔掩飾犯行，旋即在今年1月南下高雄及屏東等地，兵分十多路大搜索，扣得面額1千多萬元的假鈔，專案小組後來循此佈線，終於逮到全台最大的魔術店老闆竟偷偷印製假鈔轉售牟利。



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