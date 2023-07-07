上士一氧化碳中毒枉死今公祭　母悲泣：兒託夢「我不願意死」

▲陳姓上士的母親痛哭。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台中陸軍十軍團6月26日發生2名同寢室的陳姓上士，一氧化碳中毒身亡案，現場留有一只一氧化碳鋼瓶，檢方相驗後，初步認定是33歲陳姓士官輕生，另1名29歲陳姓上士留下2子，今天舉行告別式，軍方同袍有近50人前往送行，但另一名陳男家屬並未到場。令人鼻酸的是，陳母表示，兒子凌晨託夢跪著痛哭跟她說「對不起」、「我不願意死」，場面哀戚。

▲士官母親看兒子出殯痛哭。（圖／記者唐詠絮攝）

這起案件發生在6月26日上午，2名陳姓上士因集合未到，經幹部於寢室發現兩員不明原因昏迷，立即施以心肺復甦術，並通報消防隊以救護車送醫，現場留有一只一氧化碳鋼瓶，33歲上士身旁還有一封書信，經醫院急救後，仍宣告不治。

另一名29歲陳姓士官是彰化市人，結婚2年多，身後留有2名幼子，分別是1歲及2月，妻子也在同單位任職，家庭原本幸福美滿，沒想到卻突然天人永隔。

▲陸軍第10軍團一氧化碳中毒死亡士官今天上午公祭。（圖／記者唐詠絮攝）

陳媽媽說「真的無法接受」、「一個這麼好的兒子就這麼離開」，家屬懷疑是在睡夢之中，33歲的士官開瓦斯自殺，陳遭波及致死，更無法接受那麼大的鋼瓶竟然可以攜入營區內，認為軍方安檢有疏漏，希望還他兒子公道。

陳媽媽難過的說，今天凌晨兒子有來託夢，雙腿跪下向他說「媽媽，對不起」、「我也不願意死」，很明顯她兒子不是跟對方一起走，而是「被帶走」，對方死者的家屬這段時間都沒有來致意，非常惡質，她們美滿的家庭瞬間被撕裂，絕對會提告，要討公道，希望軍方能給他們一個答案。

陳姓士官因一氧化碳中毒死亡至今已經12天，今天上午出殯，第10軍團有10單位約50名同袍到場送行，由十軍團指揮官中將 章元勳帶隊上香，十軍團政戰主任胡瑞訓受訪時表示，是因公死亡、還是因病死亡？檢方八月底才會有報告出來，相關的撫卹才能認定。