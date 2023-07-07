快訊／澎湖西瀛虹橋男子落海　現場遺留機車拖鞋...救起送醫不治

▲馬公觀音亭西瀛虹橋，今（7）日下午傳出有男子落海。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋／澎湖報導

馬公觀音亭施放花火主要地點西瀛虹橋，今（7）日下午傳出有男子落海，現場遺留機車、拖鞋及啤酒罐等物品，警消及第七岸巡隊、澎湖縣救難協會人員據報後，趕抵現場展開搜救，順利於觀音亭虹橋下方處發現62歲的徐姓落海民眾，但已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

澎湖縣政府警察局調查指出，今日下午2時多，勤務指揮中心接獲一通來自台北的報案電話，指稱其友人傳簡訊，表達其心情不好，在澎湖西瀛虹橋上徘徊，警方接獲報案後，立即由轄區啟明派出所員警趕抵現場，發現民眾的騎乘機車停在旁邊，橋面上則有一雙拖鞋，立即通報消防局、第七岸巡隊趕往現場協尋。

▲▼現場遺留機車、拖鞋及啤酒罐等物品 。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣政府消防局獲報後，立即出動第一大隊、馬公及澎南分隊共7車2艇13人前往搜救，由副大隊長陳永春負責現場指揮，並通知海巡署第十三巡防區、漁業廣播電臺及本縣救難協會配合搜救任務。

消防局勤務人員到達現場後，立即吊掛2艘救生艇下水進行海面搜尋，陸地上則由岸巡人員進行岸際搜尋，另十三巡防區亦申請空勤總隊空偵機到場協助搜尋，陸海空多方面展開搜救。

15時32分消防局及救難協會潛水人員9人編組下水，進行潛水搜救工作，16時10分潛水人員順利於觀音亭虹橋下方處發現62歲的徐姓落海民眾，但已無呼吸心跳，16時22分將其送達衛生福利部澎湖醫院急救，16時37分宣告死亡。

至於徐落海原因，將由警察局及第七岸巡隊進行後續調查。

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