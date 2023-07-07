被4萬1餐廳老闆告　丁特見砸店「本帳開酸」！500人狂笑：贏家

▲澎湖后宮私廚6日晚間遭砸店。（圖／翻攝自FB／爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

澎湖無菜單餐廳「后宮私廚」日前爭議不斷，上月遭投訴一桌料理要價4萬1、坑殺觀光客，之後又與實況主丁特、藝人高捷爆出紛爭，6日晚間則遭人砸店。據了解，是老闆葉男在網上與一名陳男起衝突，對方氣得持球棒到店猛砸，餐廳人馬也持噴霧器回擊。事件一出，丁特就現身某粉專留言酸「兩斤半砲管 VS 球棒 勝負已分」，吸500多人按讚。

粉專「老高漫談臉書專頁」6日分享該起事件，並提到6月初「后宮私廚」賣4萬1千元海鮮餐給觀光客、丁特開批、高捷指控老闆未經同意使用照片等爭議。貼文引來丁特用本人臉書帳號「薛弘偉」留言，「兩斤半砲管 VS 球棒 勝負已分。」

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▲丁特看到餐廳又爆爭議，忍不住留言開酸。（圖／翻攝自臉書）

丁特留言讓500多人也紛紛笑酸，「兩斤半的砲管軟掉了」、「可見是冷凍的，都退冰了」、「你速度很快耶」、「今晚最爽贏家：DINTER」、「兩斤半砲管，很嘴XD」、「今晚最大贏家是丁特」、「椅子（Toyz）剛打完（拳賽）馬上有新的好戲，讚欸！」

至於砸店事件，警方獲報到場後，立即將陳男逮捕，現場並查扣球棒1支，全案依涉犯毀損、傷害等罪嫌移送澎湖地檢署。調查起因，是陳男與葉男在網路上發生爭執，雙方互嗆，但陳男怒氣難嚥，昨晚便持球棒到后宮私廚一陣亂砸，店面玻璃、冰箱、桌椅等全被砸毀，現場一片混亂，而葉男見狀也憤而持滅火器反擊。