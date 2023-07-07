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女童被蛇咬「抓蜘蛛吸毒」　結果「毒上加毒」腳整隻腫起來！

▲▼女童被蛇咬「抓蜘蛛吸毒」　結果「毒上加毒」腳整隻腫起來！。（圖／翻攝泉州通）

▲女孩被咬的傷口。（圖／翻攝泉州通）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建泉州永春縣一名9歲女孩深夜遭蛇咬傷，奶奶以為她是被蜈蚣咬傷，聽了親戚的建議抓來蜘蛛「吸毒」。不過，蜘蛛根本沒有吸毒，反而在傷口上又咬了一口，導致女孩「毒上加毒」，腳整個腫了起來，口腔還大量出血。

根據《泉州通》報導，女孩1日晚間9時左右，在戶外的草叢被不知道什麼動物咬了一口，痛得當場哭了出來，腳背上的傷口還腫了起來。

女孩的奶奶看見之後，馬上研究起傷口，認為應該不是蛇咬傷的，「蛇咬傷會有牙齒印，兩個洞，但這個沒有，應該是蜈蚣！」

奶奶於是用自來水幫女孩沖洗傷口，並聽了親戚的建議，「如果是蜈蚣咬傷，蜘蛛爬上去就會『吸毒』，如果不是蜈蚣咬的，蜘蛛會自己離開。」

爺爺、奶奶立刻跑到舊房子抓蜘蛛，且還真的抓到了一隻，立刻放到女孩的傷口上。見到蜘蛛真的開始「吸」，爺奶兩人相當欣慰，覺得女孩有救了。

▼奶奶抓了蜘蛛放在傷口上「吸毒」。（圖／翻攝泉州通）

▲▼女童被蛇咬「抓蜘蛛吸毒」　結果「毒上加毒」腳整隻腫起來！。（圖／翻攝泉州通）

不過，女孩的情況卻沒有好轉，床單、枕頭上還有不少血跡，一家人感覺情況不妙，才趕快把女孩送往醫院。女孩的母親表示，當時女兒已經發燒了，腳腫得很大，口腔嚴重出血，但也只是在醫院拿了一些消炎藥就回家了。

之後兩天，一家人又用了很多偏方，比如晨起公雞的口水、蜈蚣草等，可是都沒有功效。到了4日早上，女孩的母親看見，女兒的牙齦、嘴唇全都是血，出血量又更大了。

女孩告訴母親，她當時是在草叢先踩到了一個軟軟的東西，然後才被咬了。母親才知道狀況比想像中更嚴重，「蜈蚣踩下去不會反咬到腳背上，也沒那麼長，很可能是蛇！」

不過，母親還是沒有帶女兒去就醫，只是採了一些治療蛇咬的草藥。最後，有一名親戚告訴他們，蛇傷一定要到大一點的醫院看，一家人才匆匆趕往醫院。

泉州市中醫院中醫外科的住院醫師何崎川說，女孩來到醫院時，腳腫得很厲害，皮下有瘀血，牙齦、嘴唇也都有出血，他聽了家屬的敘述，認為應該就是蛇咬傷的，「蜈蚣咬的傷口會更小。」

何崎川也說，女孩的傷口上不只有蛇毒，還有蜘蛛毒，他們很快就開始清理傷口、塗抹藥物，並做了肝功能及血液檢查，幸好女孩的肝臟等臟器沒有受損。

何崎川指出，女孩的口腔出血是因為蛇毒咬傷後，破壞了凝血功能所導致，之後還將繼續檢查各項指標，「幸好她的精神狀態還不錯。」

何崎川強調，被蛇咬傷可以先用清水或肥皂水清洗，然後就要立即就醫，「最好看清楚是被什麼蛇咬的，盡量拍照下來，因為不同蛇使用的血清不同，這樣有利於後續治療。」

▼女孩在醫院抹藥治療。（圖／翻攝泉州通）

▲▼女童被蛇咬「抓蜘蛛吸毒」　結果「毒上加毒」腳整隻腫起來！。（圖／翻攝泉州通）

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關鍵字：

毒蛇蜘蛛吸毒毒上加毒

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