警查吸毒案拉駕駛摸引擎蓋「有什麼意見」　龜山分局回應了

▲4名男子在龜山區湖山街街產業道路停車場看夜景(空景)。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府龜山分局龜山派出所員警查緝毒品案時，涉案汽車為警方循線找到，但現場4名男子卻否認，過程中員警將駕駛的右手拉去碰觸引擎蓋及飾板之間餘溫的行為遭同行友人非議，警方則質問「有什麼意見」，並被PO上抖音，對此龜山分局業責成督察單位深入調查，並視情節依規定追究行政責任，加強員警執勤教育訓練，避免類似情形再發生。

▲警方追緝涉毒男子循線追至停車場並查問。（圖／龜山警分局提供）

24日晚間警前往龜山區萬壽路某汽車旅館實施臨檢，謝姓(20歲)犯嫌所在房間內充斥彩虹菸毒品味道，現場並有電子秤等物品，疑有毒品分裝販售之情形，盤問中發現另有兩名男子提前駕駛汽車離開，員警調閱沿線監視器追緝至湖山街產業道路停車場找到該車，當時在場人員否認駕駛該車。

▲員警拉著駕駛男子的右手拉去碰觸引擎蓋及飾板之間餘溫的行為而遭致非議。（圖／翻攝抖音）

執勤員警碰觸引擎蓋尚有餘溫，但現場4名男子辯稱在此看夜景許久，並未到過汽車旅館，員警將現場人員逐一拍照傳給謝男，確認其中2人確有到過汽車旅館，2人才坦承。惟過程中，員警將駕駛的右手拉去碰觸引擎蓋及飾板之間餘溫的行為而遭致非議。

執勤員警將相關人員帶回派出所進行驗尿，其中2名犯嫌分別呈現卡西酮及K他命等二、三級毒品反應，全案將依違反毒品危害防制條例函請桃園地方檢察署偵辦。

對於查緝毒品過程員警執勤遭致非議，龜山分局副分局長沈廷利表示，已責成督察單位深入調查，並視情節依規定追究行政責任，加強員警執勤教育訓練，避免類似情形再次發生。