大陸全國現有吸毒者112.4萬人　公安部：戒斷三年未復吸379萬人

▲海南集中銷毀毒品儀式。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部今（21）日公布，截至2022年底，全國戒斷三年未發現復吸人員達379萬名；全國現有吸毒人員112.4萬名，較最高峰時期下降56%。同時，公安部也對下階段的反毒工作重點提出概要報告，並同步對外發表《2022年中國毒情勢報告》。

▲大陸緝毒警在邊境巡查。（圖／CFP）

《新華社》報導，今（2023）年1至5月，全國共破獲毒品犯罪案件1.6萬起，抓獲犯罪嫌疑人2.7萬名，查獲吸毒人員7萬餘人次。經高壓打擊，全國破獲毒品犯罪案件已從最高峰時期2015年的16萬餘起降至2022年的3.5萬起。

大陸公安部指出，公安禁毒部門持續開展禁毒嚴打整治行動，創新完善毒品治理體系，大力整治突出毒品問題，推動禁毒工作取得顯著成效。2020年以來，全國禁毒工作群眾滿意度均保持在96%以上。

▲甘肅公安局執行緝毒作業。（圖／CFP）

《2022年中國毒情勢報告》顯示，2013年至2022年間，全國共破獲毒品犯罪案件107萬起，抓獲毒品犯罪嫌疑人128萬名，繳獲毒品651.9噸。

此外，在吸毒人士戒斷方面，大陸近十年共查獲吸毒人員679萬人次，決定強制隔離戒毒243.3萬人次，責令社區戒毒社區康復217.4萬人次。截至2022年底，戒斷三年未發現復吸人員達379萬名，是2012年的5倍多；現有吸毒人員112.4萬名，較最高峰時期下降56%。