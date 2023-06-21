　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸全國現有吸毒者112.4萬人　公安部：戒斷三年未復吸379萬人

▲緝毒,毒品。（圖／CFP）

▲海南集中銷毀毒品儀式。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部今（21）日公布，截至2022年底，全國戒斷三年未發現復吸人員達379萬名；全國現有吸毒人員112.4萬名，較最高峰時期下降56%。同時，公安部也對下階段的反毒工作重點提出概要報告，並同步對外發表《2022年中國毒情勢報告》。

▲緝毒,毒品。（圖／CFP）

▲大陸緝毒警在邊境巡查。（圖／CFP）

《新華社》報導，今（2023）年1至5月，全國共破獲毒品犯罪案件1.6萬起，抓獲犯罪嫌疑人2.7萬名，查獲吸毒人員7萬餘人次。經高壓打擊，全國破獲毒品犯罪案件已從最高峰時期2015年的16萬餘起降至2022年的3.5萬起。

大陸公安部指出，公安禁毒部門持續開展禁毒嚴打整治行動，創新完善毒品治理體系，大力整治突出毒品問題，推動禁毒工作取得顯著成效。2020年以來，全國禁毒工作群眾滿意度均保持在96%以上。

▲緝毒,毒品。（圖／CFP）

▲甘肅公安局執行緝毒作業。（圖／CFP）

《2022年中國毒情勢報告》顯示，2013年至2022年間，全國共破獲毒品犯罪案件107萬起，抓獲毒品犯罪嫌疑人128萬名，繳獲毒品651.9噸。

此外，在吸毒人士戒斷方面，大陸近十年共查獲吸毒人員679萬人次，決定強制隔離戒毒243.3萬人次，責令社區戒毒社區康復217.4萬人次。截至2022年底，戒斷三年未發現復吸人員達379萬名，是2012年的5倍多；現有吸毒人員112.4萬名，較最高峰時期下降56%。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／炎亞綸遭撤十大傑出青年資格
快訊／孟耿如請辭新戲！　製作人聽她講都哭了
NONO聲明「1行字」怪怪的？　鄉民眼尖揪出：是假的意思嗎
NONO受害者最小才15歲！　痛揭恐怖回憶
政院宣布：高中職學費將全面免費
黃子佼開砲「姓賈的追我」！　賈永婕首露面回應
NONO認錯謝罪！2天改口翻車　網酸：終於想起來了嗎
炎亞綸被封「偶像界NONO」！　神預言畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

批評美國「一中政策」不斷加料　大陸外交部：篡改政治承諾

大陸全國現有吸毒者112.4萬人　公安部：戒斷三年未復吸379萬人

阿里中午宣布換董座！馬雲下午即訪阿里雲　蔡崇信視察菜鳥集團

男大生告白失敗「見笑轉生氣」　鮮花扔地喊：她是女同，我是正常的

她喝水腹痛一查胃、肝病變…竟是女同事投毒！一看作案過程驚呆

男子把兩條「水泥路」鏟走賣錢　警到場只見一片黃土：確實挺稀罕

接棒黃子佼！炎亞綸登微博熱搜「霸佔前三名」　網超關心1件事

陸2023年1至5月電動車銷量294萬輛　佔新車總銷量近三成

成都開通直達香港高鐵全程近10hr　「一地兩檢」在港直接出入境通關

李強會見蕭茲　籲中德「應該緊密攜手合作」

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

瓶身太高放不進冰箱？ 他出奇招「一拳解決」

批評美國「一中政策」不斷加料　大陸外交部：篡改政治承諾

大陸全國現有吸毒者112.4萬人　公安部：戒斷三年未復吸379萬人

阿里中午宣布換董座！馬雲下午即訪阿里雲　蔡崇信視察菜鳥集團

男大生告白失敗「見笑轉生氣」　鮮花扔地喊：她是女同，我是正常的

她喝水腹痛一查胃、肝病變…竟是女同事投毒！一看作案過程驚呆

男子把兩條「水泥路」鏟走賣錢　警到場只見一片黃土：確實挺稀罕

接棒黃子佼！炎亞綸登微博熱搜「霸佔前三名」　網超關心1件事

陸2023年1至5月電動車銷量294萬輛　佔新車總銷量近三成

成都開通直達香港高鐵全程近10hr　「一地兩檢」在港直接出入境通關

李強會見蕭茲　籲中德「應該緊密攜手合作」

瘋健身！去年我國運動服務公司超過5400家　乳清蛋白進口首破10億

首爾街頭連續性暴力！「噁男推倒路人」企圖性侵　30分鐘內3女受害

快訊／北市民宅火警！大火狂竄、濃煙漫天　傷亡不明搶救中

打電動是運動嗎？網球國手盧彥勳直接上去PK　賽後「立場改變了」

快訊／炎亞綸涉偷拍未成年私密片　確定遭撤十大傑出青年資格！

黑眉錦蛇誤闖民宅遭攻擊　頭頂流血、下顎穿刺傷吐出一隻巨鼠

孟耿如「為黃子佼請辭新戲」！　製作人證實：先讓她休息

朱立倫提「在野大聯盟」中常委卻不買單？　國民黨稱考量藍白合

斷臂止血？參選人涉貪遭聲押　綠高層：將避免不可控制的傷害

廣末涼子爆偷吃慣犯！親call狗仔　日網挖「佐藤健9年前哭著反省」

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

大陸熱門新聞

三口之家亡故百萬房產無人繼承 公告後冒出10多個姪子姪女爭取

陸媒：台積電三巨頭飛大陸　拜訪2大重要客戶

影片曝！　陸男抱3歲童遭「大車甩尾」撞飛亡

通風口吃人！2童踩空墜29樓慘死地下室

張蘭蹭「黃子佼大瓜」海撈2200萬業績　直播間不黃了

陸IC設計董事離婚　妻獲市值146億股分

才5歲！《國家地理》雜誌最小簽約攝影師　

接棒黃子佼！炎亞綸登熱搜霸佔前三名

阿里中午宣布換董座！馬雲下午即訪阿里雲

人妻肚子痛一查胃、肝病變…驚知是女同事投毒

男子把兩條「水泥路」鏟走賣錢 警到場只見一片黃土：確實挺稀罕

男大生告白失敗「見笑轉生氣」 鮮花扔地喊：她是女同，我是正常的

爸爸我背癢！ 植物人父躺病床用盡全力伸手幫兒...影片看哭眾人

富家女遭高級飯店管家性侵！反遭嗆肉體換住宿

更多熱門

相關新聞

對警轟3槍！屏東槍毒犯聲押禁見獲准

對警轟3槍！屏東槍毒犯聲押禁見獲准

屏東警分局19日在屏東縣萬丹鄉執行搜索緝毒任務，遭吳姓男子持槍射擊3槍，幸警方即時閃避未造成傷亡，事後在屋內搜出9把手槍及3枝長槍及上百發子彈，宛如一座軍火庫，現場還搜出海洛因毒品，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送法辦，檢方以涉案重大、有逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准，擴大追查毒品及槍來械及是否另涉及其他刑案。

嚇阻北京武統　美智庫籲華府加強支持台灣

嚇阻北京武統　美智庫籲華府加強支持台灣

小S女兒IG「遭陸網湧入」洗版罵：毒婦的女兒

小S女兒IG「遭陸網湧入」洗版罵：毒婦的女兒

「不信大小S嗑藥」原因曝！鄉民：7、8年級台女之母

「不信大小S嗑藥」原因曝！鄉民：7、8年級台女之母

憂中企向俄提供侵烏技術　布林肯籲北京留意

憂中企向俄提供侵烏技術　布林肯籲北京留意

關鍵字：

吸毒毒品危害中國大陸公安部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／NONO宣布「即刻停止演藝工作」！

「為什麼去年還聯絡炎亞綸」耀樂原因全說了

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

NONO捲風波！前老闆吳宗憲發聲

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

快訊／炎亞綸兩度90度鞠躬！耀樂低頭崩潰離場

快訊／炎亞綸離場崩潰痛哭　激動哭喊：絕對沒有偷拍！　

NONO爆性侵「她再打臉朱海君說謊」！

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面