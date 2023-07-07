遺憾「北一女特權案」不起訴　高虹安委屈：就該被無限上綱？

▲高虹安在行程間受訪，針對北一女特權案的結果表達遺憾。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安選舉期間遭爆料「特權插班上北一女」，案經台北地檢署偵結，認定爆料者朱女的言論內容為可受公評之事且尚屬合理範圍，對朱女做出不起訴處分。高虹安今日受訪時除了表達「遺憾」外，也表示「台灣社會的言論自由價值與界限，值得大眾思考」。

高虹安說對於這個結果感到遺憾，但由於還沒收到不起訴書，因此無法評論內容，再表示選舉期間真的很多無中生有的抹黑，「特權北一女」只是其中之一。包含說她在方濟中學就讀期間、媽媽是國民黨高層，所以特權安插去念北一女，高虹安駁斥這項爆料，痛批「不管是對我個人，甚至對於臺灣的教育制度，都是一個非常不能夠接受的一種譭謗」。

▲高虹安認為，「合理評論」、「可受公評」應建立在對人最基本的尊重上，而非因公眾人物就該被無限上綱。

「從來沒有什麼特權進入！」高虹安還原求學過程，就讀方濟高中國中部，因「市長獎」獲推薦甄試機會，北一女中考試考完後順利錄取。她認為這樣造謠的內容除了無中生有外，更是對她學經歷極大污辱。

高虹安也表達自己對於檢方認定「合理評論」、「可受公評」看法分歧，認為應該要建立在對人最基本的尊重上，而非只要批評對象是公眾人物就無限上綱，即使造謠、不實都自動合理化、可受公評，真的令人無法接受。

「台灣社會的言論自由價值與界限，值得大眾思考。」她也呼籲社會大眾，透過此案希望能讓大家重新檢視、討論、省思「言論自由與造謠抹黑的界線及分際」，更請大眾同理試想，如果自己或小孩、父母，被別人無端抹黑是靠特權進入學校，這會不會是極大的人格汙辱及誹謗、對學校名譽又是不是另外的傷害？還是這樣的評論界線依然認為合理範圍？