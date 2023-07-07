屏東縣地籍清理112年度第1批第1次　標售土地公告開跑

▲屏東縣政府標售土地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府辦理地籍清理未能釐清權屬之私有土地112年度第1批第1次代為標售作業，自今年6月30日起開始公告至9月30日止，共有屏東市大春段789地號等5筆4標土地，並訂於10月23日上午10時在縣府開標，歡迎有意投標民眾踴躍參與投標。

縣府地政處表示，這次標售土地自10月5日起至10月23日上午9點止受理投標，只要依法得在中華民國領土內取得土地的公、私法人及自然人，均可參加投標。

標售公告期間為三個月，並以公告代替對優先購買權人之通知，有符合規定之優先購買權人，請主動於決標後10日內以書面向縣府主張優先購買權，以維護自身權益。

地政處說明，相關標售資訊已公告在縣府地政處網站(網址https://www.pthg.gov.tw/plantpp/Index.aspx)，並張貼在地政處、土地所在地鄉(鎮、市)公所、地政事務所及村(里)辦公處之公告處所，有意投標者，可向地政處地籍科免費索取投標書件，或至地政處網站主題專區之「地籍清理專區」下載。另標售標的如有暫緩標售情事，地政處將即時於網站中公告，請有意投標者，隨時注意地政處網站資訊，並請詳閱投標須知，以保障權益。洽詢電話08-7320415轉5222，承辦人蘇小姐。