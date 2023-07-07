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男酒駕昏睡路旁「人趴駕駛座」這下慘了　台南警1天查5酒駕案

▲鄭姓男子酒駕不勝酒力昏睡，被二分局警方攔檢查獲，除吃上公共危險官司外，還被重罰、扣車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鄭姓男子酒駕不勝酒力昏睡，被二分局警方攔檢查獲，除吃上公共危險官司外，還被重罰、扣車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為遏止民眾僥倖心理，防止酒駕事故發生，台南市警二分局7日至11日等5天同步執行「全市同步取締酒駕」大執法專案，6日員警全天候於各易酒駕之重點路段加強取締，總計查獲包括酒駕不勝酒力昏睡路旁的5件酒駕行為，且酒測值均超過0.25mg/L以上全依公共危險罪嫌送辦，展現強力維護交安決心。

其中海安派出所員警葉品瑩、袁禎懋等於6日下午5時45分巡邏經過郡緯街時，發現1輛自小客車逆向違規停放路旁，經下車查看發現引擎發動中，且車內駕駛鄭男（62歲、中西區人、有公共危險資料）人趴睡於駕駛盤上。警方原以為鄭男身體不適，經員警再三敲窗，其開啟車窗後，發現滿車酒味請鄭男熄火下車受檢。

鄭男下車時對員警之詢問明顯酒醉且語焉不詳，經調查其是6日下午在金華路住家處飲用許多啤酒後駕車外出準備訪友，剛開出家門700公尺行經郡緯街就因不勝酒力於路旁之車內昏睡為員警發現，經實施酒測超過標準值（高達0.98毫克），為員警當場除涉嫌公共危險罪嫌逮捕。

▲鄭姓男子酒駕不勝酒力昏睡，被二分局警方攔檢查獲，除吃上公共危險官司外，還被重罰、扣車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭男將面臨刑法3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金或道交條例汽車駕駛人處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰重罰外，員警當場也移置保管汽車並移請監理站將吊扣他駕駛執照1至2年、且吊扣該汽車牌照2年。另經員警也查明針對其無照駕駛（之前因案駕照被註銷未再考照，處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰）及逆向臨時停車（處新台幣3百元以上6百元以下罰鍰）均依法舉發開罰，但也幸經員警即時發現其酒後駕車行為並即時查處，以免讓他在道路上行駛車輛造成更大之危害。

第二分局表示「酒駕零容忍」，民眾切勿存有僥倖心理，呼籲汽機車所有人及同車乘客應善盡勸阻飲酒者駕車的責任，依道路交通管理處罰條例，明定駕駛被驗出酒駕，機車駕駛人處新台幣1.5萬元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽機車牌照2年（於移置保管時扣繳）。年滿18歲的同車乘客處6千元以上至1.5萬元以下罰鍰；另同車乘客為車主，則與酒駕之駕駛人同受酒駕之罰則1.5萬至12萬元。6日二分局員警全天候於各易酒駕之重點路段加強取締，總計查獲5件酒後駕車行為。

市警二分局警方在易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度，並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，並加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，以強力執法及全面宣導，全力防制交通事故發生，保護民眾道路行車安全。

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