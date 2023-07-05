南投高階警「酒駕闖紅燈」拒測遭逮　警方公布懲處結果

▲時任台中市某警分局副局長、現任南投警務參的蔡姓警官，日前酒駕遭逮 。（圖／截取自台中烏日警分局官網）

地方中心／南投報導

南投發生高階警官酒駕，一名蔡姓警務參3日深夜駕駛自小客車，行經南投市一處路口因闖紅燈違規左轉遭攔查。值勤員警發現蔡男帶有酒氣，但蔡拒絕配合酒測，因此開單舉發並將其車輛扣押。縣警局調查發現，蔡男為兩線四星高階警官，4日召開考績會，決議將他記一大過處分。

南投縣警局調查，蔡姓警務參（61歲）3日晚間11時許開車行經南投市彰南路三段與福岡路口，因違規闖紅燈左轉，遭南投警分局巡邏員警攔查取締，被發現有酒容酒氣，經告知酒測相關權利後，蔡男表明拒測，最後員警依法製單舉發並扣車。

縣警局表示，4日召開考績會，決議將蔡男依違反「警察人員駕車安全考核實施要點」相關規定，予以一大過處分，並報請調整服務地區，加強列管考核，從嚴從速追究相關人員考核監督責任。

縣警局說，將持續秉持勤教嚴管、勿枉勿縱之決心，落實防制員警酒後駕車，並要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處暨權益損失情形，使同仁知所警惕，避免酒駕行為再次發生。

據查，蔡姓警官曾任台中市某警分局副分局長、第三警分局偵查隊隊長，也曾服務刑事局中打，如今知法犯法，警界同仁聞之相當惋惜。