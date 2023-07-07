惡男榔頭殺妻！18歲子「頭部凹陷+10餘處撕裂傷」　生命跡象穩定

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名62歲余姓男子5日晚間持榔頭將妻子活活敲死，接著又沿路追打18歲就讀高一的兒子，兒子滿身血衝超商求救，所幸英勇店員挺身而出，才得以獲救，但因頭部有凹陷、10多處撕裂傷，受重傷送醫，經院方緊急動手術後，目前仍在加護病房，但意識清楚，生命跡象穩定。

▲彰化18歲余小弟被爸爸用榔頭攻擊送醫急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化福興爸爸拿榔頭打死妻後持續追打兒子，甚至還追進超商。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

回到案發當時，5日傍晚5點38分許，在福興沿海路四段，余男先跟45歲外配妻子爆發爭執，失控拿榔頭往妻子頭部猛烈攻擊，導致頭部受有撕裂傷、身體多處碎裂，當場失去呼吸心跳，送醫急救，晚上7點30分一度恢復心跳，但到深夜22時許，重傷死亡。

余男攻擊妻子後轉而追殺兒子，從住家一路追到超商，余小弟滿身都是血衝超入超商不斷哭喊，「救我」，民眾也趕緊報案，鹿港分局福興分駐所員警獲報後立即前往現場，並將3人送醫治療。

▲彰化福興爸爸拿榔頭打死妻再追打兒。（圖／記者白珈陽攝）

余男及余子被送到鹿基醫院急救，余妻則被送到彰濱秀傳醫院救治，無奈傷勢過重，晚間10點宣告搶救無效。余子頭部凹陷與身體有多處撕裂傷，意識清醒，轉院到彰基，經緊急動手術後目前仍在加護病房觀察。

據了解，余男妻子長期將錢寄回印尼，甚至還向地下錢莊借錢，兩人經常為債務問題發生爭執，沒想到卻因此發生憾事，余男後續將依殺人罪、違反家暴法移送彰化地檢署，清晨遭到法院羈押。

▲彰化18歲余小弟被爸爸用榔頭攻擊送醫急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）