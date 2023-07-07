彰化男榔頭殺妻！追兒勒頸狂敲頭…「34秒猛砸18下」殘忍畫面曝光

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣福興鄉5日傍晚發生一起攻擊事件！一名余姓男子在家中持榔頭活活將妻子敲死，接著又沿路追打18歲兒子，兒子渾身是血衝進超商內求救，所幸店員英勇挺身，這才沒有生命危險。余男訊後被依殺人罪裁定羈押。稍早余男持榔頭追打兒子畫面曝光。

事件發生後，有網友將影片上傳至臉書社團「爆費公社」，直言「真的是很夭壽...」，透過畫面可看到，余姓男子先是小跑步追上前方身穿黑衣，滿頭、滿手全是鮮血的兒子，接著扯住對方上衣，持榔頭猛力敲擊兒子的頭部。

▲余男持榔頭追打兒子畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

期間上身赤裸的余男除了出手勒住兒子頸部，還不忘從地上撿起手中3度滑脫的榔頭，持續朝兒子頭部猛攻，短短34秒內便敲擊兒子頭部18下；而余男兒子只能雙手護住頭部，不斷扭動試圖掙脫父親，畫面之殘忍令人不忍直視。

余男5日傍晚，因與印尼籍妻子發生爭執，在家中突然持榔頭攻擊妻子，接著一路追打兒子；兒子被打到滿身是血，驚恐衝進附近超商哭喊救命，他還拿著榔頭追進超商，一度與躲在櫃檯店員身後的兒子對峙，直到鹿港分局福興分駐所員警獲報趕往現場，才將余男一家三口送醫治療。

然而，余妻因為傷勢過重，經過搶救仍在當日晚間10點宣告不治；兒子則是頭部與身體有撕裂傷，所幸意識清醒，事後已接受醫院治療觀察。

警方表示，已經聯絡彰化縣政府社會處社工前往醫院處理，後續會安排緊急安置，警方也會協助聲請緊急保護令，余男的部分則會依殺人罪、違反家暴法移送彰化地檢署偵辦。

彰化地檢署檢察官漏夜偵訊，6日晚間向彰化地院聲押余男，但並未禁見，法院7日上午裁准羈押。