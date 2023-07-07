MeToo藝術界零容忍！發起「藝術不染色」連署　逾2千人參與

▲藝術界發起連署。（圖／翻攝自藝術不染色連署官網）

記者張乃文／台北報導

謝姓藝術家被控在23年前性侵13歲未成年少女，種種惡行遭到各界撻伐、留言灌爆，但本人持續一天都神隱未現身回應，而陸續出現在藝術界的MeToo風暴，也讓藝術工作者群起串聯，發起「藝術不染色：視覺藝術落實性別平等與公眾課責機制倡議」連署，訴求「零容忍政策」，杜絕各種形式的歧視與騷擾，不少名人也參與連署。

謝姓藝術家近日在臉書遭到一篇MeToo爆料文指控，根據梁姓被害人描述，自己13歲時被謝收為乾女兒，後續卻遭他多次性侵，並強拍裸照、乳頭特寫；謝男還聲稱要摸她胸部才能和「最原始的宇宙做連結」，甚至在性侵時說過「我很大妳忍耐一下就好」。此事也再度引起各界關注，藝術界更有許多人站出來發聲。

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藝術圈串聯提出「藝術不染色：視覺藝術落實性別平等與公眾課責機制倡議」，內文指出，連署接在MeToo運動之後，盼能尋求社會實際作為的 Time’s Up 串聯運動，進一步要求改善職場騷擾歧視、增強通報機制與懲罰。

連署文說明，在歐美各國的MeToo運動前後，也展現了時代的演進，其政策與後續措施也對應了「職場安全」，將各種形式的歧視與騷擾，包括種族、性別、性取向，孕期人士，及視覺藝術相關工作場合，都提供了申訴與調查諮詢管道，塑造性平環境。

連署文指出，行動與政策都歸於「公眾課責」（Public Accountability）之下，涵蓋範圍特別針對國家機關，如美術館、博物館、國家劇院等藝文單位，這些單位在社會上對於民眾生活、文化傳遞上有舉足輕重的重要性，其運作資金更來自於國家預算或是公民的稅金， 因此對於加強公眾信用的基礎是有其必要性，也作為性平再教育的一部分。

連署文提到，過去幾周，藝文記者、藝術相關科系學生受害案例一一湧現，涉及職場性騷、權勢性侵，違反專業倫理利用權力不對等進行壓迫等，但只有極少數案件真正進入性平程序，性平會結果的隱匿也引起爭議。而立法院即將在7月底前召開臨時會，討論性平三法的修法。

連署文聲明強調：

1.建請藝文相關機構對職場性騷、性侵採取「零容忍政策」，並增列性平條款於補助、受獎、聘雇合約中。

2.聘僱人員不滿三十人的藝術中小型機構，應當讓藝術工作者也能獲得相應的保護。

3.文化機構與藝術大學應完善性平申訴程序，以受害人保護和利益優先的精神，除受害者的心理諮商和法律協助更需要建立完善支援系統之外，在執行過程中也應秉持公正透明，避免性平委員的組成流於形式。

聲明也建請藝文相關機構，增列性平條款於補助、受獎、聘雇合約中，針對相關情事採取「零容忍政策」，換言之，所有政府機關的獎項、補助計畫都對性平事件加害人予以暫停、終止、退回、拒絕，甚至求償，共同打造更安全的工作環境，不管是不是藝術創作者、藝文工作者，都有責任完善這整個環境，「沒有人是局外人。」

據了解，目前已經有「社團法人台灣視覺藝術協會（視盟）」、「台灣攝影文化資產協會」、「Tamtam ART Taiwan & Belim當代藝術組織」等參與團體連署。個人連署部分截至上午9點半前，也已超過2千人，其中占星專家唐綺陽、導演林君陽、國家電影及視聽文化中心研究策展處處長林木材及台灣美術基金會執行長林平等人也參與簽署。