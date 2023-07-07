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台中埤豐橋將封閉拆除！　新橋預定2025年完工

▲▼埤豐橋現況與施工便道空拍圖。（圖／台中市政府提供）

▲埤豐橋現況與施工便道空拍圖。（圖／台中市政府提供，下同）

記者黃聖庭／台中報導

台中東勢區埤豐橋改建工程，投入10億元總經費，預定7月24日開始封閉，8月1日進行拆除，各型汽、機車輛與民眾，改行上游長庚橋，但消防車、救護車及特殊原因等車輛，基於時效考量，可利用施工便道通行。

▲▼埤豐橋改建模擬圖。（圖／台中市政府提供）

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▲埤豐橋改建模擬圖。

「橋樑安全零容忍，給山城一條安全回家的路！」台中市長盧秀燕注重橋梁安全及地方觀光發展，建設局長陳大田6日至現場視察，確保相關執行計畫及交維改道管制方式如質到位。

▲▼今(6)日建設局長陳大田親自現場督導，確保相關執行計畫及交維改道管制方式如質到位。（圖／台中市政府提供）

▲台中建設局長陳大田親自現場督導。

陳大田表示，埤豐橋興建於民國80年，是串聯東勢、豐原、石岡、后里、以及苗栗縣的重要樞紐，921大地震時曾嚴重受損落橋，曾於89年局部重建，近年來更因大甲溪河道持續刷深，影響橋梁穩定與耐況能力，為確保安全改建。

陳大田進一步提到，埤豐橋預計114年7月完工，相關公告與改道標誌，均會全面完成設立，並在台三線上中央分隔島及東勢地區相應且顯著的地點設置，也請義交協助於各路口引導改道，務必力求降低交通行車不便，也避免民眾誤入工區。

陳大田說明，通車後將為東勢、為山城帶來更安全、更好的發展。新橋將以脊背橋形式重現，採大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層及大甲溪深槽區，除大幅提升橋梁安全，也在橋梁融入在地農產元素及夜間投光，營造地方特色亮點。

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