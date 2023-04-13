監守自盜！新北警找朋友冒領拾得金2萬多元　貪瀆罪送辦

▲新莊分局警備隊呂姓員警涉嫌貪瀆，找朋友冒領現金拾得物。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局警備隊一名員警，去年受理現金拾得物2萬1000元，沒想到他起貪念，找來他的朋友將現金領走，失主到轄區派出所報案，警方發現金額吻合，卻被攔截領走，經分局內部調查發現員警涉有重嫌，員警友人也供詞反覆，全案正由新北市警局政風室深入調查中，將依貪瀆罪移送偵辦。

2022年12月間，新莊警分局警備隊41歲呂姓員警，在值班台受理多筆現金拾得物，他卻起了貪念，找來在永和擔任保全的41歲景姓男子到分局簽收領據，前後共領走現金2萬1000元，以為神不知鬼不覺，沒想到其中一筆現金拾得物的失主，到轄區新莊派出所報案，金額完全吻合，卻已被攔截領走。

新莊警分局2023年1月初自清展開調查，發現多筆現金拾得物都由呂姓員警受理，循線找到景姓男子到案說明。初步了解，一開始景男坦承與李員熟識共謀領取，但沒多久又否認，表示是來領取拾得物簽收領據後才認識呂員，現金確實是自己所掉。

狡猾的景男說詞反反覆覆，於是督察組約談呂員，他矢口否認，但警方掌握具體事證，交由新北市警察局政風室調查中，13日下午將依違反貪污治罪條例，公務人員竊取或侵占公用或公有器材、財物，移送新北地檢署偵辦。