李玟沒得過金曲獎「強在哪裡？」　鄉民曝超頂紀錄：無法比擬

▲李玟2日在家輕生。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

天后李玟（CoCo）2日在家輕生，享年48歲，消息曝光後震驚外界，也讓不少粉絲回想起她的代表作。但一名網友就好奇，看到不少人都力捧李玟的實力，但她過去沒有得過金曲獎，YouTube播放量也沒有很多，「李玟強在哪裡？」許多鄉民看到後，就指出「登上奧斯卡典禮，李玟的實力是無法比擬的」。

原PO在PTT發文表示，看到許多人在討論李玟實力有多堅強，全盛時期甚至可以輾壓歌后蔡依林、張惠妹。但他看了一下資料，發現李玟沒有拿過金曲獎最佳女歌手，抖音上也鮮少有人唱李玟的歌，且YouTube播放量似乎也不高，不免讓他好奇「CoCo強在哪裡？」

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▲網友好奇李玟的實力。（圖／翻攝自李玟微博）



文章曝光後，不少人分析「李玟的歌比較主流，這在金曲獎不吃香」、「有入圍，還有那時她當紅的1998年金曲獎排擠舞曲」、「當年金曲，你的風格太歐美太前衛不會受青睞」、「當時她美式唱腔+R&B，是異類，哪會得獎」、「那時候的金曲的評審都比較Local，只投給台式」、「當年守舊派金曲評審看到那紅髮就直接打槍，美式R&B轉音就是靡靡之音」。

另外，也有人大讚李玟的實力，「奧斯卡幾億人前獻唱，了解一下有多屌」、「李玟的高度不是這樣比擬的」、「是金曲獎需要李玟，不是李玟需要金曲獎」、「花木蘭主題曲，去了解一下」、「入圍奧斯卡有比金曲獎強了吧」。

李玟出道30年，曾發行過14張華語專輯、4張英文專輯以及多張EP、單曲，特殊的美式唱腔引起風潮，也有多首代表作包括〈Di Da Di〉、〈刀馬旦〉、〈真情人〉、〈暗示〉。她推出《CoCo李玟》這張專輯時，首支主打歌〈往日情〉還搭上熱門八點檔成為片頭曲，也憑此專輯首度叩關金曲獎，入圍第8屆金曲獎「最佳女演唱人獎」；隔年專輯《每一次想你》再度入圍第9屆金曲獎「最佳女演唱人獎」，可惜兩次都無法抱回獎項。

不過李玟勇闖國際樂壇，曾為迪士尼動畫《花木蘭》演唱華語主題曲〈自己〉，也替李安執導的電影《臥虎藏龍》演唱片尾曲〈月光愛人〉，不僅入圍第73屆奧斯卡最佳電影歌曲獎，也站上奧斯卡頒獎典禮演唱，同時也是首位登上奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手。

▲▼李玟是首位進軍美國歌壇，並登上奧斯卡頒獎典禮獻唱的華人歌手。（圖／達志影像／美聯社）

