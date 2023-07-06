王品超夯韓食品牌「初瓦」插旗台中　日料森川丼丼推麻辣新品

▲看好台中韓國料理市場，王品旗下的初瓦插旗七期，開設全台最大旗艦店。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

王品旗下近年竄起的新韓式料理品牌「初瓦」宣布插旗台中，成全台最大旗艦店，地點就選在七期新光三越斜面對，試營運兩周以來天天爆滿。王品透露，目前暑假預約幾乎全滿，接下來也計畫在台中再開2家分店。另外，日本料理森川丼丼則推出「中華川麻辣」系列料理，自7月10日起到19日還有優惠活動。

王品預估，台灣消費者對韓式料理接受度高，預估台灣韓料市場年產值超過96億元，2022年韓式料理店家年增僅17%，仍是蓬勃發展的品類。初瓦台中旗艦店全店占地達150坪、可容納140席，位於台中七期精華地段，斜對面就是全台百貨「店王」台中新光三越以及大遠百，打造派對感燈光與塗鴉、撞色風格的店裝設計，營造韓國夜生活氛圍。

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初瓦與韓國五星主廚孫榮合作，推出內有超過20公分的整株泡菜的泡菜瓜、大邱辣燉豬肋、大發半半雞、本命BBQ等60多道專屬菜色，滿足消費者味蕾。

▲日料森川丼丼推麻辣新品，7月10日起10天內只要點新品餐點，消夜時段就贈送啤酒。（圖／森川丼丼提供）



另外，首創全台巨大野鰻握壽司，被網友譽為「浮誇系」人氣日本料理店的森川丼丼餐飲集團，因應酷夏，打造出「中華川麻辣」系列新品，利用花椒自身麻麻辣辣的特性，推出開胃又能消暑氣料理。此外，目前森川丼丼全台分店為了慶祝新品上市，還推出超殺優惠，自7月10日起到19日的10天內，只要購買全新「中華川麻辣」系列任一餐點，宵夜時段就加贈免費生啤一杯；而來店消費滿600元，可獲贈中華川麻辣牛/豬丼一份。

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