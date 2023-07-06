「3生肖」要賺大錢了！「貴人+吉星」相助...升官加薪賺飽飽

▲下半年有「3生肖」將得貴人相助，有望升遷加薪。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

2023癸卯年已過了一半，俗說「一分耕耘，一分收獲」，在經過半年的努力與挑戰後，大家在下半年工作上，究竟能不能得到貴人相助並升遷？《生肖星座運勢命理玄學》就分析指出，有3生肖在2023下半年事業運大好，趕快來看看自己是否上榜吧！

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生肖狗

屬狗的朋友進入下半年後，迎來提升和機遇的月份，有旺盛的貴人運，雖然在工作上可能會很忙碌，但可以透過努力打拼來大顯身手，也容易獲得貴人的賞識。在7月也要保持良好的人際關係、遠離是非，做事也要保持耐心、好心情，福氣自然會來，做事也會更加穩定。職場方面保持良好溝通，定能讓工作進度提升，事業更上一層樓，有望升遷加薪。

生肖馬

屬馬的朋友下半年迎來吉星加持，財運方面將迎來起色。在工作職場上也會有進展機會，保持清醒和理智工作也會事半功倍。屬馬的朋友膽大心細，可以在競爭中成為最優秀的佼佼者，尤其是正財方面，有望透過打拼賺得盆滿缽滿。

生肖兔

屬兔的朋友從下半年開始將鴻運高照，機會增多，霉運消散，迎來工作和生活上的驚喜。屬兔的人本來就很努力，只是之前一直沒有趕上機會，好在遇到困難也不妥協，可以一直堅持突破，保持上進心，自然吸引好運加持。尤其在進入7月後，事業會蒸蒸日上，財富方面迎來起色，好好理財、做好儲蓄，相信7月一定可以迎來大豐收。

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