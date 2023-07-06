　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

火車站大廳「男女忘情吞吐」！　她一下車目睹活春宮驚呆

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 男女在火車站大廳當眾口交。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子日前搭乘火車，一下車就在大廳看見一對男女當眾口交，絲毫不顧旅客來來去去，令她當場傻眼，馬上拍下畫面上傳網路，引發網友熱議，鐵路公司證實已向警方報案。

《每日星報》報導，女網友盧米爾（Marie Lumiere）日前在TikTok分享，她從倫敦搭火車到伯明罕新街站，正要前往市中心，卻在售票大廳目睹限制級畫面，令她忍不住停下腳步。

影片中盧米爾寫道，「當你剛在伯明罕新街站下車」，接著鏡頭轉向前方，可見一名身穿黑衣的男子面對柱子晃動身體，而女子則坐在柱子後方，面對男子不斷吞吐。

二人旁若無人的激情場面令盧米爾嚇得睜大眼睛直喊，「這地方不是真的」，「現在是早上10點，真的是早上10點」，「來到伯明罕的第一站不該是這個」。

這段影片至今累積近千萬次觀看，有網友開玩笑表示，「市中心只是個模擬，不是真的」，也有網友表示，「我本來打算7月去伯明罕的……不了謝謝」、「這就是我不會待在火車站或火車站附近的原因」。

英國鐵路網公司（Networkd Rail）證實，工作人員已經得知此事，並向英國交通警察（British Transport Police）通報，警方目前則尚未回應。

ET快訊
快訊／今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次
快訊／被新執行長偷襲熊抱　啦啦隊正妹最新發聲
快訊／3縣市飆37.9度！　高溫警報範圍曝
爸「打死妻追殺兒」原因曝！　18歲少年全身血求救
快訊／石門驚見浮屍　「下身裸露」
自爆睡過「77位網紅、小模」！　酷炫吐真相
快訊／蕾菈催生中！　老公女兒陪產
炎亞綸確定回不去！　《營業中》鬆口回應
PLG新執行長「突襲熊抱」啦啦隊員！　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火車站大廳「男女忘情吞吐」！　她一下車目睹活春宮驚呆

美國富豪公開回春祕方！早上11點前「吃完晚餐」　睡覺測勃起次數

李玟打破亞裔美國人限制！　CNN：替年輕華裔女性樹立榜樣

如廁驚見門縫「一隻眼睛」！7歲男童被控偷窺　媽辯：他只是孩子

烏克蘭反攻「巨大爆炸」空拍畫面曝光　烏軍：俄基地不復存在

大馬14歲哥被霸凌後「鬼附身」！親手掐死9歲弟　母目睹犯案全過程

三寶媽失蹤2個月　鄰居聞惡臭報案！在男友儲藏室找到分屍遺體

粗壯硬挺「陰莖花」罕見開了！數百遊客排隊搶拍　臭味堪比死老鼠

9歲女童遭性侵懷孕　被迫「跨州墮胎」全球關注！惡狼判終身監禁

足科醫「鞋子黑名單」曝光！　長時間穿「夾腳拖」恐造成腳趾變形

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

火車站大廳「男女忘情吞吐」！　她一下車目睹活春宮驚呆

美國富豪公開回春祕方！早上11點前「吃完晚餐」　睡覺測勃起次數

李玟打破亞裔美國人限制！　CNN：替年輕華裔女性樹立榜樣

如廁驚見門縫「一隻眼睛」！7歲男童被控偷窺　媽辯：他只是孩子

烏克蘭反攻「巨大爆炸」空拍畫面曝光　烏軍：俄基地不復存在

大馬14歲哥被霸凌後「鬼附身」！親手掐死9歲弟　母目睹犯案全過程

三寶媽失蹤2個月　鄰居聞惡臭報案！在男友儲藏室找到分屍遺體

粗壯硬挺「陰莖花」罕見開了！數百遊客排隊搶拍　臭味堪比死老鼠

9歲女童遭性侵懷孕　被迫「跨州墮胎」全球關注！惡狼判終身監禁

足科醫「鞋子黑名單」曝光！　長時間穿「夾腳拖」恐造成腳趾變形

中國管制鎵鍺出口抗美晶片禁令　台積電：不影響生產

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

【廣編】以台灣布袋戲文化為靈感　電通集團旗下isobar獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅獎

普天宮捐贈價值300萬救災裝備　無私善舉守護市民

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

陳其邁、藍正龍都服國民兵役　國防部預告廢止相關管理運用辦法

爸媽安了！高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」　1人就開班

領到整條苦瓜！　拉布拉多啃到生無可戀「假動作狂吃」：又苦又餓

桃園→台北通勤！OL苦惱「新房自住還出租」　網給答案：爽度高

初生之犢擁有雙頭容貌　奇蹟存活被視為神顯現

國際熱門新聞

李玟離世　英媒形容「巨星殞落」

他出軌被原諒　結果老婆玩更大

韓「幽靈嬰兒」暴增至420件！警確認已15死

夫妻離婚成功開心慶處！她喊：擺脫邪惡

河內內排機場險撞機　航管停職接受調查

CNN、BBC關注李玟離世　盛讚天后級音樂成就

中國限制「關鍵晶片材料」出口　美國：堅決反對

小妹店門口躲雨　對監視器合掌道謝

不再是最幸福國度　不丹年輕人出走他鄉原因曝

李安難忘李玟站上奧斯卡　登台前喊：我要拚命唱

聯準會公布會議紀要　美股收黑129點

韓警查209幽靈嬰兒　確認已12死

俄軍擬炸札波羅熱核電廠！　烏克蘭籲國際社會採取行動

美富豪回春祕方公開　早上11點前「吃晚餐」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

小S深夜哭了：我真的好難過！

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

李玟6億婚禮「踩爛玻璃」儀式

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面