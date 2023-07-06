火車站大廳「男女忘情吞吐」！　她一下車目睹活春宮驚呆

▲ 男女在火車站大廳當眾口交。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子日前搭乘火車，一下車就在大廳看見一對男女當眾口交，絲毫不顧旅客來來去去，令她當場傻眼，馬上拍下畫面上傳網路，引發網友熱議，鐵路公司證實已向警方報案。

《每日星報》報導，女網友盧米爾（Marie Lumiere）日前在TikTok分享，她從倫敦搭火車到伯明罕新街站，正要前往市中心，卻在售票大廳目睹限制級畫面，令她忍不住停下腳步。

影片中盧米爾寫道，「當你剛在伯明罕新街站下車」，接著鏡頭轉向前方，可見一名身穿黑衣的男子面對柱子晃動身體，而女子則坐在柱子後方，面對男子不斷吞吐。

二人旁若無人的激情場面令盧米爾嚇得睜大眼睛直喊，「這地方不是真的」，「現在是早上10點，真的是早上10點」，「來到伯明罕的第一站不該是這個」。

這段影片至今累積近千萬次觀看，有網友開玩笑表示，「市中心只是個模擬，不是真的」，也有網友表示，「我本來打算7月去伯明罕的……不了謝謝」、「這就是我不會待在火車站或火車站附近的原因」。

英國鐵路網公司（Networkd Rail）證實，工作人員已經得知此事，並向英國交通警察（British Transport Police）通報，警方目前則尚未回應。