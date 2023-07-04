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女童考第五名還被打！　施暴父車行遭網友刷負評抵制

▲女童父親將體罰照片和影片在臉書公布，引發網友批評。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女童考第五名還被父親用藤條狠抽，並拍攝影片公告示眾，引發各界撻伐。（圖／翻攝自爆料公社）

記者楊惠琪／台北報導

新北市新店區某國小五年級女童，因為段考「只考」第五名，被父親處罰拿著獎狀下跪，用藤條狂抽40多下，體罰過程還拍下影片，放上臉書、傳給導師「昭告天下」，引發各界撻伐，儘管施暴父親已在臉書道歉，仍難平眾怒。有網友找出施暴父親在新店經營的汽車美容粉專頁面狂刷一星負評抵制。

小五生考第5名還被藤條狠抽事件爆發後，施暴父親在臉書發文聲稱，拍影片ＰＯ上網只是要讓親朋好友知道這件事，不是要刻意散播，影片被散播出去是父女倆沒有料到的造成家暴誤會，感到十分抱歉。更讓網友炸鍋，痛罵「家暴就家暴，理由一堆」。

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▲施暴父親經營的汽車美容粉專頁面被網友刷負評抵制。（圖／翻攝網路）

▲施暴父親經營的汽車美容粉專頁面被網友刷負評抵制。（圖／翻攝網路）

還有許多網友湧入施暴父親經營的汽車美容粉專頁面狂刷一星負評，留言砲轟「會打小孩，車子可能也被他打爛，不推薦」、「這裡的員工會打小孩，也有可能會打車子，不推薦！」、「沒第五名沒辦法來店消費」、「我考試從來沒有第五名，我沒有臉推薦這樣的店家」、「不支持亂打小孩的店家」。

此案發生後，校方立即啟動關懷輔導程序，確認孩子傷勢狀況及事件發生經過，並通報社會局介入處理，昨天由學校、社工及家防官共同家訪，約制告誡父親不當行為，並提供即時的親職教養指導，要求同住家屬共同擔負教養分工，並將協助孩子向法院聲請保護令，禁止父親再施暴並要求強制上親職教育。

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