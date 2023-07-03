羅智強告發監委高涌誠恐嚇　施壓檢察官重辦「吞曲棍球案」

記者劉昌松／台北報導

國民黨立委參選人羅智強3日上午在同黨立委與議員陪同下，到台北地檢署遞狀告發監察委員高涌誠，涉嫌在調查檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會案時，為了幫曾放話若案件不起訴要吞曲棍球的立委段宜康解套，以彈劾的方式施壓陳隆翔重啟偵辦，涉嫌恐嚇罪。

▲羅智強(中)到台北地檢署告發監委高湧誠恐嚇檢察官陳隆翔 。（圖／記者劉昌松攝）

2014年11月間，時任立委段宜康公開指控前立委林滄敏涉嫌在曲棍球協會理事長任內詐領補助，段並放話，若指控非實要吞曲棍球，但當時負責偵辦詐領公款案的彰化地檢署檢察官陳隆翔認為，林滄敏未涉案，另外對曲棍球協會李姓秘書長與張姓總教練做出緩起訴處分。

段宜康不滿刑案偵辦結果，向監察院提出陳情，監委高涌誠、蔡崇義2人在2019年對彈劾陳隆翔，司法院職務法庭在2020年決議不懲戒，但監察院在2022年5月間，再次彈劾陳隆翔，當時曾引發基層檢察官強烈不滿，質疑監察院，「重複彈劾，一再追殺」，「明顯侵越檢察官職權」。

▲羅智強自行列出以檢舉的12件反貪腐案件。（圖／記者劉昌松攝）

羅智強3日指出，高涌誠在調查曲棍球協會一案時，涉嫌恐嚇當初承辦該案的檢察官陳隆翔，指「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你」，羅智強認為，高涌誠接受段宜康的施壓，二度以彈劾方式恐嚇檢察官陳隆翔，涉及刑事不法，因此要出來告發。

此外，羅智強表示現在的監察院已經成為東廠院，因此他組織「反貪腐監察院」，截至目前為止，成立首周已經檢舉告發高涌誠政治清算調查官余正煌、外交部吳釗燮公然撒謊對性騷擾吃案、農委會陳吉仲怠惰導致農漁民損失、NCC陳耀祥護航鏡電視、行政院及陸委會未依蔡英文易致廢除ECFA、教育部護航鄭文燦及林智堅等人學術不淪、總統府發言人行為不檢、陳宗彥接受性招待官箴敗壞等12案。