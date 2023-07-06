陸官前校長偷吃美女人妻！不爽綠帽夫爆料竟求償20萬　被法院打臉

▲陸軍官校前校長全子瑞（右）。（資料照／翻攝自立法院直播）

記者陳韻如／台北報導

陸軍官校前校長全子瑞偷吃已婚廖姓女律師顧問，遭到對方的李姓丈夫提告求償，兩人須連帶賠償李男15萬確定。不過，全男不滿李男在廖女公司散布不實訊息，指他和廖女外遇並逼迫妻子離婚，認為這有損他的名譽，因此對李男提告求償，但法院審理後判他敗訴，全案可上訴。

全男在2010年間擔任陸官校長，2年後卸任，又歷練軍團副指揮官、花東防衛部指揮官、陸軍司令部參謀長等要職，以中將軍階退役，廖女則在知名律師事務所擔任顧問，年薪約600萬元，李男在同事務所擔任軟體工程師，年薪約100萬元。

然而，全男卻與廖女發生婚外情，李男發現後徹夜難眠，還爆瘦15公斤、身心飽受煎熬，後續還必須長期到醫院求診，因此憤而對全男與廖女提告求償，最終獲賠15萬元確定。

不過事後全男卻反對李男提出告訴，他主張，李男因懷疑他與瞭女友婚外情，除了用臉書聯繫他的前妻，從中挑撥他與前妻的感情，導致他婚姻破裂，另外又祭電子郵件給廖女上司，內容指「我於2/27發現廖女有外遇，且外遇對象全子瑞已在家中居住一段時間」、「全子瑞表示他不知廖女已婚，他很愛廖女，為了跟廖女在一起，逼他老婆離婚。」

全男認為，李男之舉讓他在社會上的評價受到貶抑，侵害了他的配偶權，且內容僅涉及他的私德，但與公共利益毫無關係，因此憤而對李男提出告訴，要求李男賠償他20萬元，並應將民事的最後事實審判決書寄發給廖女上司。

對此，李男抗辯表示，他會這麼做是因為廖女先寄電子郵件給他的上司，稱他搶奪手機、施用暴力，他為了要釐清事實，避免影響到工作，而必須做出澄清。再者，全男與廖女的婚外情也廣為公司員工知悉，他認為全男的身分，屬於公眾人物，私德也是可受公評之事，而全外遇一事在網路上也有討論，因此造成他晉升上將無望，才提早退休，認為全男的請求沒有理由。

法院審理後認為，李男言論雖對全男名譽、社會評價有所貶損，但就李男指他與廖女外遇部分，並非完全屬於全男私德，且他的言論也是基於自衛、自辯而善意發表言論，而至於指全男逼迫與妻子離婚的部分，也經合理查證可免責，最終判決全男敗訴，全案可上訴。