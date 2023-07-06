IAEA為日本排放核處理水背書　韓國表示尊重

▲日本將排放放射性影響已微不足道的核廢水。（圖／路透）

文／中央社首爾5日綜合外電報導

儘管國內反對與抗議聲浪愈演愈烈，韓國今天表示，針對聯合國國際原子能總署（IAEA）認可日本排放福島核電廠核處理水的計畫，韓國表示尊重。

法新社報導，國際原子能總署本週為日本長達10多年的福島核電廠核處理水排放計畫開綠燈，該廠2011年在東日本大震災及海嘯中受創後發生核子事故。

國際原子能總署歷經2年評估後表示，日本預定排放的核處理水放射性成分對人類或環境產生的「影響微不足道」。但是，鄰近的韓國民眾強烈反對這項計畫。

韓國國務協調室第一副主任朴九淵（Park Ku-yeon，音譯）在每日例行簡報中表示：「國際原子能總署是全球權威機構，我們尊重其決定，這是政府的基本立場。」

朴九淵還說，一旦韓國完成獨立評估，韓國政府將發表對國際原子能總署最終審查的分析報告。

民意調查機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）最新調查顯示，約80%韓國受訪者對日本排放核處理水計畫感到擔憂。

由於擔心核處理水會汙染海洋及海水製鹽，日本排放核處理水的計畫也在韓國引發恐慌性食鹽搶購潮。

韓國本土電商網站報告指出，日本6月宣布福島核電廠核處理水排放計畫後，一週的食鹽銷售量比前一週暴增800%。

韓國政府正在從國家儲備中釋出多達400噸海鹽，以穩定市場供需。