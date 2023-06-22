獵奇拉麵再+1！整隻鱷魚腳擺眼前　民眾驚喊「好可怕」：我不敢吃

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

近日拉麵獵奇風味越來越多，繼「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」掀起一陣熱潮之後，雲林一間知名湯麵店則推出「鱷魚拉麵」，整隻鱷魚腳放在湯碗裡上桌，看上去相當驚悚，不少民眾見狀紛紛露出驚恐的臉色，「好噁心，不敢吃」。

▲雲林酷斯拉拉麵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林「女巫湯麵」過去曾因湯底加入蝶豆花，呈現藍色湯頭被各家媒體報導，昨（21）日店家在臉書社團「斗六人社交圈」PO文宣傳「鱷魚拉麵」，引起眾多網友討論。

文章中描述，該湯麵名為「酷斯拉鱷魚拉麵」，每碗售價1500元，需要提前預訂、不提供外帶。圖片中可見，拉麵中放了完整的鱷魚腳，皮膚、爪子的形態都還相當完整，業者也提醒，「當純拍照、獵奇浪費的酌收100元工本費」。





▲拉麵上會放上整隻鱷魚腳，不少民眾見狀紛紛露出驚恐表情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者事後實際走訪店家，業者也向老闆說明表示，因為現在是網路時代，也想說要創新一點，讓客人吃一些不一樣的東西。另外，業者表示，鱷魚肉吃起來就像雞肉，且不會乾柴，通常上桌後會替客人去皮，才不會咬不動。

不過，有不少民眾看到照片後，紛紛露出驚恐表情，表示「好噁心，不敢吃」，但也有人覺得新奇，會想要嘗試。對此，業者表示，其實鱷魚拉麵也不是想吃就有，必須提前2-3天預約，才吃得到。