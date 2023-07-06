▲▼拒當人體氣象台　三招舒緩天氣痛

【企劃特輯】

你是否有過這種經驗，明明好了的膝蓋舊傷莫名其妙又開始隱隱作痛，這種情況在溫度發生明顯變化時、或是濕度高的季節更加常見，這症狀稱為「天氣痛」，與氣壓變化、濕度和溫度的波動有關，當膝蓋感受到外在環境產生明顯變化時，會對關節造成壓力，便導致疼痛與不適，因此很多人自嘲自己是人體氣象台。

膝痛不是病 痛起來要人命 教你三招救你命

天氣痛雖然不會要人命，但痛起來不僅讓我們難以行動自如，更可能導致關節問題加劇。如何遠離「天氣痛」？專家提供三招緩解膝痛秘訣：

1.做好保暖

從室外進入冷氣房時，因為溫差大，血管收縮，血液循環較差，膝關節軟組織會產生類似發炎反應，導致疼痛症狀惡化，因此最好穿著長褲或是護膝保暖。

2.控好家中濕度

在處理天氣痛的挑戰時，一個重要的環節是控制室內濕度在40-60％的範圍內。保持適當的濕度不僅可以顯著降低關節疼痛的問題，還有助於減少黴菌和塵蟎的孳生。

3.保持適當運動

大家普遍認為劇烈運動會對膝蓋造成傷害，其實適當的肌力訓練和有氧運動並行，反而能提升對關節的保護作用、減少退化。另外運動時的穿著也不可忽視，專家建議運動時盡可能穿上適合伸展的塑身褲，因為塑身褲能提供適度的壓力，有助於促進血液循環，不僅能提升運動效果，同時還能協助固定肌肉、減少疲勞，進而增加膝關節的穩定度。

選擇石墨烯塑崩褲 護膝效果加倍

塑身褲通常採用彈性材料製成，能夠緊密貼合身體輪廓，提供舒適的包覆感，這種包覆性有助於提供輕微的壓力，從而減輕膝蓋周圍的負擔，緩解關節不適，尤其是用石墨烯製成的PP石墨烯塑崩褲，整件採用石墨烯材質，擁有高達93%的遠紅外線放射率，能釋放特定遠紅外線波長，有助於調節身體循環，減輕關節疼痛；另外還結合氣動紗科技，能感應皮膚溫度，當氣動紗感應到體溫、濕氣升高，氣動紗纖維會自動伸展、打開氣孔，排出熱氣，達到絕佳的透氣效果，夏天運動穿也不會感到悶熱，排濕同時等於排毒。

台灣製石墨烯塑崩褲 打趴中國製品質

市面上有許多石墨烯運動褲，根據實測，台灣製造的「PP石墨烯塑崩褲」採用特殊的機台和製作工法，是唯一「一體成型」的石墨烯塑身褲，不論是伸縮度、塑型力、服貼度、舒適度都比中國製的品質更好。適當的運動結合塑身褲的使用，可以使我們更好地舒緩天氣變化帶來的不適，因此，想告別天氣痛，選擇適合的塑身褲是一個值得考慮的輔助方案，讓關節再戰20年，讓自己擁有更健康、更舒適的生活。

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