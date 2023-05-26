工人用釘槍「氣瓶爆炸」雙腿膝蓋以下全斷　一地碎肉只找回腳掌

▲南投24日發生氣瓶爆炸事故，工人雙膝以下被炸斷。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、趙蔡州／南投報導

南投竹山鎮24日發生一起工安事故，一名33歲陳姓男子使用釘槍作業時，高壓氣瓶突然爆炸，導致他的雙腳膝蓋以下被炸斷，現場肉塊散落一地。警消趕到後，馬上替陳男止血並尋找斷肢，最終只有找到雙腳腳掌，送醫截肢後保住一命，事件另有1名35歲傷者，爆炸時頭部遭鋼釘插入，所幸治療後沒有大礙。

事件發生在24日上午10時許，33歲陳男在竹山鎮鯉南路一處鐵皮屋工作，使用釘槍進行裝潢作業時，氣瓶突然無預警爆炸，造成他雙腿膝蓋以下被炸斷，斷口處血肉模糊，腹部也有燒燙傷。另一名35歲陳姓工人遭波及，頭部被鋼釘插入、腳部撕裂傷，所幸意識清楚，趕緊打電話報案求救。

▲消防人員在現場只有找到33歲陳男的雙腳腳掌。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防人員趕到後，發現35歲陳男坐在戶外等待，對方焦急說「裡面的人更嚴重」，進屋後發現躺在地上的33歲陳男，對方雖然意識清楚，由於斷肢傷口劇痛，臉色相當猙獰，趕緊替對方止血並尋找斷肢，不過小腿疑似已被炸碎，現場散落一地碎肉，最終只有找到雙腳腳掌，初步處置後將人送往竹山秀傳醫院搶救。

消防局指出，傷者表示是氣瓶爆炸釀禍，現場屋外看板掉落、屋內各式雜物、零件散落一地，且充滿濃濃異味，顯示爆炸威力不小，院方則透露，33歲陳男到院時已休克，所幸經醫護全力搶救、進行斷肢手術後保住一命，由於陳男還有腹部燒燙傷，已再轉院到彰濱秀傳醫院，予以進一步治療。

▼現場雜物、零件散落一地，顯示爆炸威力不小。（圖／記者高堂堯翻攝）